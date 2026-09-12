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छ्त्तीसगढ़ में प्रतिभा की नहीं है कोई कमी, ओलंपिक के लिए तैयार होंगे खिलाड़ी: सीएम साय

छत्तीसगढ़ ओलंपिक कार्यकारिणी संघ की बैठक में शामिल हुए CM साय, कहा- प्रतिभाओं को समय पर पहचानने, सही से चयन करने और तराशने की जरूरत

CG Olympic Association meeting
छत्तीसगढ़ ओलंपिक कार्यकारिणी संघ की बैठक में शामिल हुए CM साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 9:10 PM IST

5 Min Read
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रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. खेल के क्षेत्र में हम लगातार विकास कर रहे हैं. हमारे खिलाड़ियों के सही तरीके से चयन करना उनको तैयार करने की जरूरत है और इस दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है. बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के साथ ही हम लोग ट्राइबल गेम का आय़ोजन कर ही रहे हैं. अब हमारा यह प्रयास है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से ओलंपिक के लिए ही खिलाडी तैयार करें और इसके लिए तेजी से काम भी हो रहा है. सीएम साय ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक कार्यकारिणी संघ की बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा कि ढाई साल में खेल की दिशा में तेजी से काम हो रहा है.

ओलंपिक के लिए तैयार होंगे खिलाड़ी: सीएम साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'पहले के मुकाबले ज्यादा मेडल जीत रहे'

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि कार्यकारिणी की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है. इस बैठक में पिछले कार्यों की समीक्षा की गई और आगामी कार्ययोजनाओं को लेकर आपसी सहमति बनी है. इसके साथ ही आगे की रणनीतियों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पदाधिकारियों की ओर से बहुत ही रचनात्मक सुझाव आए हैं. देश के खेल परिदृश्य पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत हर खेल प्रतियोगिता में पहले के मुकाबले अधिक मेडल जीत रहा है. उसी तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ में भी खेलों और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत उन्हें समय पर पहचानने, सही ढंग से चयन करने और तराशने की है. राज्य सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है और आगे भी इसे जारी रखेगी.

CG Olympic Association meeting
सीएम ने गिनाए खेल से जुड़े किए काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएम ने गिनाए खेल से जुड़े किए काम

सीएम साय ने कहा कि हम लोग दो-ढाई वर्षों में लगातार खेल को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम भी कर रहे हैं. अलंकरण समारोह जो बंद था उसको फिर शुरू किए हैं. उत्कर्ष खिलाड़ी जो पिछले 8 वर्षों से जिन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नामों की घोषणा रुकी हुई थी, ऐसे 156 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा भी की गई है. बस्तर ओलंपिक से लेकर सरगुजा ओलंपिक, खेलो इंडिया में राष्ट्रीय ट्राइबल गेम यह सब आयोजन भी बहुत अच्छे से छत्तीसगढ़ में हुए हैं. प्रदेश के गांवों, वनांचलों और दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं. आवश्यकता है कि उनकी समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधन और आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं. राज्य सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग एवं जनरल काउंसिल मीटिंग को संबोधित करते हुए यह बात कही.

खेल सिर्फ पदक तक सीमित नहीं- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता और पदक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, टीम भावना और सकारात्मक ऊर्जा विकसित करने का सशक्त माध्यम है. प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के अनुरूप तैयार करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए खेल अधोसंरचना के विकास के साथ प्रशिक्षण और प्रतिभा चयन की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है.

अपने केंद्रीय राज्य मंत्री के कार्यकाल को याद किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री के कार्यकाल के दौरान उन्होंने उद्योग जगत और खेलों के बीच बेहतर तालमेल के बेहतरीन परिणाम देखे हैं. अगर अलग-अलग कॉर्पोरेट और उद्योग समूह अलग-अलग खेल संघों के साथ जुड़कर सहयोग करें, तो राज्य में खेलों के विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ और राज्य सरकार के बीच मजबूत समन्वय स्थापित किया जाएगा. खेल संघों की जरूरतों, प्रस्तावों और सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष रूप से छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के साथ समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इससे खेल संघों के मामलों का समय पर निपटारा होगा और खिलाड़ियों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि खेलों के विकास के लिए सरकार और खेल संगठनों के बीच लगातार बातचीत होना बेहद जरूरी है.

वनांचलों में तीरंदाजी अभिन्न हिस्सा- वन मंत्री

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. खेल अधोसंरचना के निर्माण और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बजट में जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं. लंबे अंतराल के बाद खेल अलंकरण समारोह आयोजित कर खिलाड़ियों को सम्मानित करने से प्रदेश की खेल प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ा है.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के वनांचलों में तीरंदाजी जीवन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है. यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. आवश्यकता उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन देने की है. बस्तर के जनजातीय युवा मलखम्ब में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं.

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