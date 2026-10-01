EXPLAINER: क्या है छत्तीसगढ़-ओडिशा महानदी जल विवाद, दिल्ली में क्यों हो रही हाईलेवल मीटिंग?
कानूनी लड़ाई छोड़ आपसी बातचीत पर आए दोनों राज्य, दीवाली तक स्थायी समाधान की उम्मीद, संवाददाता राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 1, 2026 at 6:59 PM IST
कोरबा. देश के दो राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच पिछले चार दशकों से चले आ रहे बहुचर्चित महानदी जल विवाद अब सुलझने के करीब है. इस विवाद को कानूनी लड़ाई के दायरे से बाहर निकालकर आपसी सहमति के जरिए सुलझाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल तेज हुई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दोनों राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शिरकत कर रहे हैं. आखिर क्या है महानदी विवाद, कब से शुरू हुआ, दोनों राज्यों का क्या पक्ष है जानिए सब कुछ इस खास रिपोर्ट-
सबसे पहले जानिए महानदी के बारे में जानिए
- महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है
- छत्तीसगढ़ में 53% बेसिन है और नदी में अधिकांश जल यहीं से जाता है
- छत्तीसगढ़ के रायगढ़/सारंगढ़ क्षेत्र से आगे बढ़कर महानदी ओडिशा में प्रवेश करती है
- महानदी का जल दोनों राज्यों की कृषि, उद्योग और जीडीपी की रीढ़ है
- नदी पर हीराकुंड और मिनीमाता बांगो जैसी 76 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं संचालित हैं
- छत्तीसगढ़ को 5,481 एमसीएम और ओडिशा को 8,234 एमसीएम पानी की आवश्यकता है
क्या आएगा अंतिम और स्थायी समाधान?
राजनीतिक पहल से वर्षों पुरानी कानूनी और प्रशासनिक खींचतान को अब विराम देने के लिए केंद्र सरकार ने मध्यस्थता की है. जिसके बाद दोनों राज्यों का रुख बेहद सकारात्मक है. यह चर्चा भी तेजी से चल रही है कि आगामी दीवाली तक इस दशकों पुराने विवाद का कोई अंतिम और स्थायी समाधान सामने आ सकता है. बैठक के पहले ही सीएम विष्णु देव साय यह कह चुके हैं कि केंद्रीय जल आयोग जो निर्णय देगा उससे हम दोनों ही भाजपा शासित राज्य सहमत होंगे.
ट्रिब्यूनल का कार्यकाल 2027 तक
केंद्र की मध्यस्थता के बाद दोनों राज्यों के बीच बैठक जरूर चल रही है, जिसके सकारात्मक दिशा में जाने के ही संकेत हैं. जबकि केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2018 में गठित 'महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण' का आधिकारिक कार्यकाल प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से बढ़ाकर जनवरी 2027 तक कर दिया गया था.
ट्रिब्यूनल की अंतिम रिपोर्ट अगले वर्ष आने की उम्मीद है. प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रिब्यूनल में 40 सदस्य शामिल हैं. जिन्होंने दोनों ही राज्यों की जल परियोजनाओं का दौरा किया था. यह ट्रिब्यूनल 2023 में कोरबा जिले में मौजूद महानदी नदी की सहायक नदी हसदेव नदी पर बने छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे बांध, मिनीमाता परियोजना बांगो का निरीक्षण किया था.
क्या है महानदी को लेकर छत्तीसगढ़-ओडिशा विवाद?
- छत्तीसगढ़ राज्य गठन से पहले वर्ष 1983 में यह विवाद शुरू हुआ
- शुरुआती दौर के जल बंटवारे से जुड़े अनुबंध धरातल पर लागू नहीं हो सके
- 2016 में बैराज निर्माण के कारण ओडिशा ने गंभीर आरोप लगाए
- ओडिशा ने 19 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई
- केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया
- 40 सदस्यों वाली ट्रिब्यूनल टीम ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा का दौरा किया
- छत्तीसगढ़ का तर्क है, अपस्ट्रीम राज्य होने के नाते पेयजल और सिंचाई के लिए पानी का हकदार
- ओडिशा का कहना है, ऊपरी हिस्से में पानी रुकने से हीराकुंड बांध और तटीय कृषि प्रभावित
- दोनों जगह भाजपा सरकार बनी, अब कानूनी लड़ाई छोड़ आपसी बातचीत से समाधान पर काम
दोनों ही राज्य चाहते हैं स्थाई समाधान
महानदी जल विवाद 1983 में शुरू हुआ था. तब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन भी नहीं हुआ था. मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच ये विवाद चल रहा था. राजनीतिक खींचतान और अलग-अलग पार्टियों की सरकार होने के कारण भी सहमति नहीं बन पा रही थी. लेकिन अब, जब दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है. तब राजनीतिक इच्छा शक्ति भी इस विवाद को एक सकारात्मक सुलह की तरफ मोड़ने की एक अहम कड़ी बन गई है. दोनों राज्य सरकारें अब न्यायिक पेचीदगियों के बजाय आपसी समझौते और केंद्रीय जल आयोग (CWC) के तकनीकी सुझावों को प्राथमिकता देने के लिए सहमत हो चुके हैं.
छत्तीसगढ़ का पक्ष (अपस्ट्रीम राज्य)
छत्तीसगढ़ का स्पष्ट तर्क है कि महानदी के कुल कैचमेंट एरिया का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा इसी राज्य में स्थित है. नदी में प्रवाहित होने वाले पानी का अधिकांश हिस्सा (विशेषकर शिवनाथ और हसदेव जैसी सहायक नदियों से 80 से 90 प्रतिशत तक) छत्तीसगढ़ की ही देन है.
अब तक के विवाद में राज्य का मानना है कि एक अपस्ट्रीम राज्य होने के नाते अपने नागरिकों की पेयजल आवश्यकताओं, कृषि सिंचाई, औद्योगिक विकास और क्षेत्रीय प्रगति के लिए महानदी के पानी का उपयोग करना उसका पूर्ण अधिकार है. सरकार का यह भी कहना है कि नदी पर बनाए गए बैराज और लघु जल परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए आवश्यक हैं. इनसे पानी के प्राकृतिक प्रवाह पर कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है.
ओडिशा का पक्ष (डाउनस्ट्रीम राज्य)
दूसरी ओर, ओडिशा में महामंदी का कैचमेंट एरिया 46.5 फीसदी है. अब तक कि स्थिति में ओडिशा का यह गंभीर आरोप रहा है कि छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी हिस्से में लगातार बैराज और जल संरचनाओं के निर्माण से मानसून के बाद के महीनों में नदी का बहाव नीचे की तरफ यानी ओडिशा की ओर अत्यधिक घट गया है.
महानदी उसके तटीय और मैदानी इलाकों की जीवनरेखा है. पानी की कमी के कारण राज्य के गौरवशाली हीराकुंड बांध में पर्याप्त जलभराव प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर वहां की कृषि अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन, पेयजल व्यवस्था और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है. इसी चिंता के चलते ओडिशा ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था.
चार दशक पुराना है यह बहुचर्चित विवाद
समय के साथ कई नीतियां और अनुबंध बने, लेकिन उनका धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका. आखिरकार 19 नवंबर 2016 को ओडिशा सरकार द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बाद, मार्च 2018 में न्यायाधिकरण का गठन किया गया था.
छत्तीसगढ़ में है महानदी का उद्गम स्थल
महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत पर स्थित है. लगभग 851 किलोमीटर की कुल लंबाई तय करने के बाद यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है. इसका जल क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक फैला है.
छत्तीसगढ़ में जहां महानदी की प्रमुख सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, मांड और ईब हैं, वहीं ओडिशा में ओंग, तेल और जोंक इसकी सहायक नदियां हैं. हीराकुंड बांध (ओडिशा), मिनीमाता बांगो प्रोजेक्ट और महानदी रिजर्ववायर कॉम्प्लेक्स जैसी प्रमुख परियोजनाएं दोनों राज्यों की औद्योगिक और कृषि समृद्धि की रीढ़ हैं.
दिल्ली की बैठक के बाद निकल सकता है समाधान
दिल्ली में हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक से यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों राज्य अब नकारात्मकता और लंबी कानूनी मुकदमेबाजी को पीछे छोड़ना चाहते हैं. केंद्रीय जल आयोग (CWC) के वैज्ञानिक आंकड़ों, तकनीकी समितियों के सुझावों और दोनों राज्यों की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के समन्वय से यह उम्मीद है कि महानदी का यह जल विवाद जल्द ही समाप्त होगा. जिससे छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों ही राज्यों के किसानों, उद्योगों और आम नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.
इतनी महत्वपूर्ण है महानदी
- महानदी का कुल क्षेत्रफल 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है.
- छत्तीसगढ़ में 73,214 वर्ग किलोमीटर
- ओडिशा में 65,845 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर होता है.
- झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी में 2,528 वर्ग किलोमीटर एरिया है.
- नदी की कुल लंबाई 851 किलोमीटर है.
- महानदी पर कुल 76 सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनमें 22 वृहद और 54 मध्यम हैं.
- महानदी का जल दोनों ही राज्यों (छत्तीसगढ़ और ओडिशा) के उद्योगों को पालता है.
सिंचाई के लिए अहम
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का बांगो बांध प्रोजेक्ट सिंचाई के लिए काफी उपयोगी है, जो महानदी की सहायक नदी हसदेव पर बना हुआ है. ठीक इसी तरह ओडिशा में बनी हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा के खेतों के लिए काफी उपयोगी है. छत्तीसगढ़ में 1,596 हेक्टेयर सालाना खेतों की सिंचाई होती है. इसमें से सरफेस एरिया वाटर से सिंचाई के लिए 5,481 एमसीएम पानी की जरूरत पड़ती है. दूसरी तरफ, ओडिशा को सालाना 1,724 हेक्टेयर खेतों के लिए 8,234 एमसीएम पानी की जरूरत पड़ती है. महानदी का पानी उद्योगों पर भी खर्च होता है और दोनों राज्यों की जीडीपी का अधिकांश भाग इसी से जुड़ा हुआ है.
दोनों राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति अब नहीं
इस विषय मे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि अब दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है. कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं रह गई है, दोनों प्रदेशों के बीच जो लंबे समय से जल विवाद चल रहा था. अब वह सुलझने वाला है. उस पर काफी हद तक चर्चा हो चुकी है. दिल्ली में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों की मुलाकात पहले भी हुई थी. CWC को हमने यह सहमति दे दी है कि दोनों ही राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो भी निर्णय वह देगी, हमें मंजूर होगा.