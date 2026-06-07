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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक पहुंची ओबीसी समाज की आवाज, 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग

छत्तीसगढ़ के ओबीसी समाज ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तक अपनी मांग पहुंचाई गई है.

Leaders of the Chhattisgarh OBC Mahasabha met Sadhvi Niranjan Jyoti.
साध्वी निरंजन ज्योति से मिले छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के नेता (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 11:04 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दो सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर ओबीसी समाज से जुड़े लंबित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है. ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम के नेतृत्व में आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में ओबीसी जनगणना और आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की मांग की गई है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा कई पिछड़ी जातियों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की गई. महासभा ने इसे सामाजिक न्याय, समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से मांग

रायपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में ओबीसी महासभा ने कहा कि वर्षों से विभिन्न मंचों और सरकारों के समक्ष मांग उठाई गई. इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हो पाई है. इससे ओबीसी समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहा है. महासभा ने आयोग से सभी मांगों पर तुरंत और सकारात्मक पहल करने का अनुरोध किया है.

छत्तीसगढ़ ओबीसी समाज (ETV BHARAT)

ओबीसी जनगणना और आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग

महासभा ने मांग की कि वर्ष 2027 की जनगणना में ओबीसी वर्ग की अलग से गणना की जाए. इसके सात ही जनगणना प्रपत्र में ओबीसी के लिए अलग कोड निर्धारित किया जाए. साथ ही सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की अलग-अलग जनसंख्या सार्वजनिक की जाए. संगठन का कहना है कि वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही ओबीसी समाज को शिक्षा, रोजगार, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण मिल सकेगा.

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण और बैकलॉग भर्ती पर जोर

ज्ञापन में छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की गई है. महासभा ने कहा कि आरक्षण लागू न होने से हजारों युवाओं को अवसरों से वंचित होना पड़ा है.संगठन ने यह भी मांग की कि आरक्षण लागू नहीं होने की अवधि के दौरान रिक्त रहे बैकलॉग पदों पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए . 2 दिसंबर 2022 को पारित आरक्षण संशोधन विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए.

क्रीमीलेयर और 50 प्रतिशत सीमा हटाने की मांग

ओबीसी महासभा ने केंद्र सरकार से ओबीसी आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर व्यवस्था तथा 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा को समाप्त करने की मांग की है. संगठन का तर्क है कि ये व्यवस्थाएं ओबीसी समाज को उसके वास्तविक अधिकारों से वंचित करती हैं और सामाजिक न्याय की अवधारणा को प्रभावित करती हैं.

संवैधानिक सुरक्षा और समान छात्रवृत्ति की मांग

ज्ञापन में ओबीसी आरक्षण को संविधान की नवमी अनुसूची में शामिल कर उसे स्थायी संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है. साथ ही संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में स्पष्ट प्रावधान जोड़कर ओबीसी वर्ग को पूर्ण संवैधानिक दर्जा देने का आग्रह किया गया है. महासभा ने प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं राज्य छात्रवृत्ति योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समान दर और शर्तों पर ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ देने की भी मांग रखी.

बजट में विशेष प्रावधान की मांग

संगठन ने ओबीसी समाज के खिलाफ होने वाले भेदभाव, अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए पृथक ओबीसी सुरक्षा कानून बनाने की मांग की. साथ ही केंद्र सरकार के बजट में ओबीसी आबादी और आरक्षण के अनुपात में विशेष वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता बताई. महासभा ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण का निर्धारण भी वास्तविक जनसंख्या के आधार पर करने की मांग उठाई.

कृषि भूमि संरक्षण के लिए विशेष कानून की मांग

ज्ञापन में ओबीसी समुदाय की कृषि भूमि के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाने की मांग की गई. महासभा का कहना है कि इससे ओबीसी वर्ग की कृषि भूमि का संरक्षण होगा और भूमि का क्रय-विक्रय केवल ओबीसी समुदाय के भीतर सुनिश्चित किया जा सकेगा.

केंद्रीय ओबीसी सूची में वंचित जातियों को शामिल करने की मांग

छत्तीसगढ़ की राज्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल कई जातियां और उपजातियां अभी भी केंद्रीय ओबीसी सूची में दर्ज नहीं हैं. इसके कारण इन समुदायों को केंद्रीय नौकरियों, उच्च शिक्षण संस्थानों और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता. केंद्रीय सूची में शामिल करने के लिए बरगाही, बरगाह, रावत/राऊत, महाकुल, महकुल, गहिरा, ग्वारा, गवारी, परघनियां (गयार), गयार, शौण्डिक, सूण्डी, सूडी, सोढी, हलवाई सहित अन्य संबंधित उपजातियों को शामिल करने की मांग की गई.

सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने की अपील

ज्ञापन में शामिल सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह ओबीसी महासभा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से किया है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हुई सौजन्य मुलाकात में प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश कोषाध्यक्ष महावीर कलिहारी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंदू देवांगन और प्रदेश सचिव भूपेंद्र साहू मौजूद रहे. इनके अलावा ओबीसी महासभा के कई और पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
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