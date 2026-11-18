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छत्तीसगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन शुरू, प्रदेशभर में धरने पर बैठे, प्रदर्शन के बीच बच्चों का किया इलाज

छत्तीसगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन शुरू ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर/जगदलपुर/कांकेर. छत्तीसगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश अब आंदोलन के रूप में सामने आ गया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है. रायपुर से लेकर जगदलपुर तक नर्सिंग स्टाफ ने धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज परिसरों में भी शुरू हो चुका है.

मुख्यमंत्री घेराव की भी चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 2018 की कमेटी रिपोर्ट लागू करने की प्रमुख मांग राजधानी रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल परिसर में नर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं. आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मचारियों की प्रमुख मांग वर्ष 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना है. इसके साथ ही संविदा, डेली वेजेस और NHM के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ को नियमित करने तथा ग्रेड-पे का आदेश जारी करने की मांग उठाई जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.