छत्तीसगढ़ में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का आंदोलन शुरू, प्रदेशभर में धरने पर बैठे, प्रदर्शन के बीच बच्चों का किया इलाज
ग्रेड-पे लागू करने और संविदा-डेली वेजेस-NHM कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग, मुख्यमंत्री निवास घेराव की भी चेतावनी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 5:53 PM IST
रायपुर/जगदलपुर/कांकेर. छत्तीसगढ़ में अपनी लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का आक्रोश अब आंदोलन के रूप में सामने आ गया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है. रायपुर से लेकर जगदलपुर तक नर्सिंग स्टाफ ने धरना देते हुए अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेज परिसरों में भी शुरू हो चुका है.
2018 की कमेटी रिपोर्ट लागू करने की प्रमुख मांग
राजधानी रायपुर के भीमराव अंबेडकर अस्पताल परिसर में नर्सिंग कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं. आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मचारियों की प्रमुख मांग वर्ष 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना है. इसके साथ ही संविदा, डेली वेजेस और NHM के अंतर्गत कार्यरत स्टाफ को नियमित करने तथा ग्रेड-पे का आदेश जारी करने की मांग उठाई जा रही है. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.
प्रदेशभर में आंदोलन
संघ की ओर से आंदोलन शुरू करने से पहले ही स्वास्थ्य मंत्री और आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय को अनिश्चितकालीन आंदोलन की सूचना दे दी गई थी. रायपुर और राजनांदगांव के पदाधिकारियों ने भी आंदोलन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं. इसके बाद आज से प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया.
मांगें पूरी नहीं हुईं तो मुख्यमंत्री घेराव की तैयारी
नर्सिंग संगठन ने सरकार को मांगों पर निर्णय लेने के लिए 2 से 3 दिनों का समय दिया है. संघ के सदस्यों का कहना है कि यदि इस अवधि में ग्रेड-पे का आदेश जारी नहीं होता और संविदा एवं डेली वेजेस कर्मचारियों के नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. 21 नवंबर को नवा रायपुर स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के घेराव का ऐलान किया गया है.
आंदोलन के बीच सेवा का फर्ज
इस पूरे प्रदर्शन के बीच एक मानवीय तस्वीर भी देखने को मिली. अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में उपचार के लिए पहुंचे बच्चों को निराश नहीं किया. उन्होंने बच्चों को इंजेक्शन लगाया, उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सुनीं और आवश्यक परामर्श भी दिया.
जगदलपुर में भी हल्लाबोल
बस्तर संभाग के सबसे बड़े और एकमात्र मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल डिमरापाल में भी सेवाएं देने वाले नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. नर्सिंग स्टाफ जिला अध्यक्ष पूर्णिमा कोर्राम का कहना है कि वे 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर हैं. जिनमें ग्रेड पे की मांग प्रमुख है.
पूर्णिमा कोर्राम ने बताया कि डिमरापाल अस्पताल में कुल 70 नर्सिंग स्टाफ अपनी सेवाएं देते हैं. यह सेवाएं सर्जरी वार्ड, मेडिसिन वार्ड, MICU वार्ड, सर्जिकल वार्ड, शिशु वार्ड, ओपीडी सहित अन्य वार्डो में दी जाती है. इन वार्डों में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज करवाते हैं.
कांकेर में भी नर्सिंग संवर्ग का आंदोलन
केंद्र के समान ग्रेड पे और वेतनमान लागू करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारियों ने 18 नवंबर से आंदोलन शुरू कर दिया है. कांकेर मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कर्मचारियों ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए मांगें पूरी नहीं होने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी है.
कोरोना महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले नर्सिंग कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें न तो कोई विशेष भत्ता मिला और न ही उनकी मांगों पर ध्यान दिया गया. वर्ष 2023 के आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर निलंबन, बर्खास्तगी और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की गई.
प्रमुख मांगें
नर्सिंग संवर्ग की प्रमुख मांगों में केंद्र के समान ग्रेड पे और वेतनमान लागू करने, 7,200 रुपए प्रतिमाह नर्सिंग अलाउंस और 1,800 रुपये वाशिंग अलाउंस देने, स्टाफ नर्स का पदनाम बदलकर नर्सिंग ऑफिसर करने, लंबित पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर करने और चिकित्सा शिक्षा विभाग में डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग का पद सृजित करने की मांग है.