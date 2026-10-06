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बस्तर में छत्तीसगढ़ नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन, लंबित ग्रेड पे लागू करने की मांग

जगदलपुर : बस्तर संभाग के सबसे बड़े डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. साल 2018 से लंबित ग्रेड-पे लागू करने की मांग की गई है. इसके अलावा संविदा और डीएमएफ से जुड़े कर्मचारियों के संविलियन और सम्मानजनक वेतन की मांग को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने सांकेतिक विरोध शुरू कर दिया है. यह विरोध तीन दिनों का है.

ग्रेड पे को लेकर नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन

नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन अध्यक्ष पूर्णिमा कोर्राम का कहना है कि ग्रेड-पे को लेकर लगातार सरकार के सामने मांग रखी जा रही है. लेकिन सालों बीतने के बावजूद अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई. उनका दावा है कि ग्रेड-पे का प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा आयुक्त स्तर से जारी होने के बावजूद करीब 9 महीने से फाइलों में अटका हुआ है. वहीं डेली वेजेस और संविदा कर्मचारियों की स्थिति को लेकर भी नर्सिंग स्टाफ ने सवाल उठाए हैं. वर्षों की ट्रेनिंग और जिम्मेदारी के बावजूद कई कर्मचारियों को बेहद कम वेतन में काम करना पड़ रहा है. ऐसे कर्मचारियों के नियमितीकरण या कम से कम सम्मानजनक वेतन की मांग की जा रही है.

बस्तर में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

नर्सिंग स्टाफ अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी है. इंजेक्शन लगाने से लेकर कैनुला, ब्लड सैंपलिंग, दवाइयों और वार्ड में मरीजों की लगातार निगरानी तक बड़ी जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ संभालता है. ऐसे में अगर स्टाफ नर्स बड़ी संख्या में हड़ताल या अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चली जाती है तो इसका सीधा असर अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों के इलाज पर पड़ सकता है.

डिमरापाल मेडिकल कॉलेज होगा प्रभावित

खास तौर पर डिमरापाल मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े अस्पताल में इसका असर और गंभीर हो सकता है. स्टाफ नर्सों के स्ट्राइक पर आने से संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज का कामकाज पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका है और मरीजों के इलाज में भी रुकावट आ सकती है. नर्सिंग स्टाफ खुद भी मान रहा है कि विरोध लंबा खिंचता है तो सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को ही उठानी पड़ेगी. नर्सिंग एसोसिएशन ने फिलहाल तीन दिन तक रोजाना दो-दो घंटे का सांकेतिक विरोध शुरू किया है. नर्सिंग स्टाफ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे औऱ भी बड़ा आंदोलन होगा.