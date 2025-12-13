ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू, सरकार का दावा- किसानों और आम जनता को मिलेगा सही लाभ

सरकार का कहना है कि ये दरें वैज्ञानिक तरीके से तय हुई हैं. नई व्यवस्था राज्य के संतुलित और समावेशी विकास को मजबूती देगी.

Chhattisgarh Land Guideline
छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 8:57 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए भूमि की नई गाइडलाइन दरें लागू कर दी हैं. ये दरें राज्यभर में 20 नवंबर 2025 से प्रभावशील हो चुकी हैं. सरकार का कहना है कि नई दरों का उद्देश्य भूमि के वास्तविक बाजार मूल्य के अनुरूप कीमत तय करना और वर्षों से चली आ रही असमानताओं को खत्म करना है.

6 साल बाद हुआ बड़ा पुनरीक्षण: वर्ष 2019-20 के बाद लगभग छह साल के अंतराल पर गाइडलाइन दरों का व्यापक पुनरीक्षण किया गया है. इस दौरान ग्रामीण और शहरी इलाकों में बाजार मूल्य काफी बढ़ गया था, लेकिन गाइडलाइन दरें पीछे रह गई थीं. इसी अंतर को खत्म करने के लिए नई दरें तय की गई हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में कितना बढ़ा भूमि मूल्य?

  • मुख्य मार्ग की भूमि: औसतन 108% वृद्धि
  • मुख्य मार्ग से अंदर की भूमि: औसतन 120% वृद्धि

सरगुजा जिले के गांवों में बड़ी बढ़ोतरी: सरगुजा जिले के 16 गांवों में मुख्य मार्ग की भूमि दरों में 300% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है. इसका कारण आसपास के गांवों की दरों में संतुलन स्थापित करना है, जहां पहले दरें बहुत कम थीं.

ग्राम झिरमिटी

  • पुरानी दर: ₹11.67 लाख प्रति हेक्टेयर
  • नई दर: ₹20.19 लाख प्रति हेक्टेयर
  • वृद्धि: 587%

ग्राम उदयपुर (सामने स्थित)

  • नई दर वही ₹20.19 लाख
  • वृद्धि: 297%

दोनों गांव राष्ट्रीय राजमार्ग-143 पर आमने-सामने स्थित हैं, इसलिए दरों को बराबर किया गया.

कुछ गांवों में क्यों हुई 800% तक बढ़ोतरी?: सरकार के मुताबिक, ग्राम सायराई में 824% वृद्धि की गई यह गांव विकसित क्षेत्र में है और रघुनाथपुर से जुड़ा हुआ है. पहले यहां वर्गमीटर दर लागू थी, जिससे राजस्व की हानि हो रही थी. अब हेक्टेयर दर लागू की गई है.

शहरी क्षेत्रों में भी बदली गाइडलाइन: अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र 48 वार्डों में दरों का पुनरीक्षण हुआ है. मुख्य मार्ग में औसतन 26% वृद्धि और अंदरूनी क्षेत्र में औसतन 25% वृद्धि हुई है. वार्ड क्रमांक 02 (गुरु रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड) में 69% तक बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद नई दर ₹560 प्रति वर्गफुट है. अन्य कई वार्डों में भी 40% से 70% तक की वृद्धि की गई है, क्योंकि वे अब पूरी तरह विकसित और व्यवसायिक क्षेत्र बन चुके हैं.

नगर निगम से जुड़े गांवों में बड़ा बदलाव, नगर निगम क्षेत्र में शामिल

  • गंगापुर
  • नवागढ़
  • बिशुनपुर

इन गांवों की दरें बढ़ाकर ₹1 करोड़ 10 लाख प्रति हेक्टेयर कर दी गई हैं, जो लगभग 300% वृद्धि है. साथ ही, पेरी-अर्बन गांवों में अब वर्गमीटर दर हटाकर हेक्टेयर दर लागू की गई है.

किसानों और आम जनता को क्या लाभ?

  • भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य मिलेगा
  • संपत्ति लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी
  • वर्षों से चला आ रहा मूल्य अंतर होगा कम
  • किसानों को अपनी जमीन का उचित दाम मिलेगा
संपादक की पसंद

