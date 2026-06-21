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छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में NEET Re-Exam के लिए हाई-अलर्ट, जैमर, फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक जैसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में NEET Re-Exam के लिए हाई-अलर्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुबह 11 बजे से ही परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. केंद्रों में प्रवेश प्रक्रिया भी सुबह 11 बजे से शुरू कर दी गई, जबकि दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी.

दुर्ग: जिले में NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा चल रही है. इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. जिले के कुल 19 परीक्षा केंद्रों में 6939 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

दरअसल परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई. सबसे पहले मेटल डिटेक्टर के माध्यम से छात्रों की जांच की गई, इसके बाद ही उन्हें केंद्र में प्रवेश दिया गया. किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी या नकल की संभावना को रोकने के लिए सभी केंद्रों में जैमर भी लगाए गए हैं. इस बार सुरक्षा और पहचान प्रक्रिया को पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है.

दुर्ग में सुरक्षा व्यवस्था का कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात

परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन के लिए लगभग 1000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है. बायोमेट्रिक स्टाफ की संख्या को दोगुना किया गया है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके. इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 10 से 20 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है.

दुर्ग जिले में NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा चल रही है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने भी लिया जायजा

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह भी परीक्षा केंद्र पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते दिखे. उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जा रहा है. प्रत्येक परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक और फेस रीडिंग के बाद ही प्रवेश कराया गया है. सभी केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मियों और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

एमसीबी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई NEET परीक्षा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच आयोजित की गई. एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में बनाए गए तीन परीक्षा केंद्रों पर कुल 811 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया. सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की पहुंच शुरू हो गई थी. निर्धारित समय के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को जांच प्रक्रिया के बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया. परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थीं.

एमसीबी में भी कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई NEET परीक्षा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

3 केंद्र के आंकड़े

विवेकानंद कॉलेज मनेंद्रगढ़ में 144 परीक्षार्थी

केंद्रीय विद्यालय मनेंद्रगढ़ में 312 परीक्षार्थी

केंद्रीय विद्यालय झगराखांड में 355 परीक्षार्थी

दुर्ग में सुरक्षा व्यवस्था का कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

100 मीटर क्षेत्र घोषित रहा निषेध क्षेत्र

परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया था. सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की व्यवस्था की गई थी. इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में कंट्रोल रूम और मेडिकल यूनिट की भी व्यवस्था की गई. जिन कक्षों में परीक्षा आयोजित होनी थी, उन्हें पहले ही सील कर दिया गया था.