छत्तीसगढ़ में नवरात्रि पर भव्य आयोजन, नैला में भव्य पंडाल पर 3D लेजर शो देखने उमड़ी भीड़, बालोद में गंगा आरती का आयोजन
जांजगीर जिले के प्रसिद्ध नैला दुर्गा पंडाल में 3D प्रोजेक्टर और माता के स्वरूप देखने श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 11:02 PM IST
जांजगीर/ बालोद: देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी आस्था और उत्साह के साथ नवरात्रि पर्व पर आराधना की जा रही है. नैला में जहां प्रसिद्ध पंडाल और प्रतिमा देखने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. वहीं बालोद में भी इस बार पहली बार भव्य ‘मां गंगा आरती’ का आयोजन किया गया.
नैला में 35 फीट की प्रतिमा, लेजर शो भी आकर्षक
नवरात्रि के पांचवे दिन शक्ति की आराधना के पर्व में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. नैला में 2 करोड़ से अधिक की राशि से बना दुर्गा पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. पंडाल के अंदर बनी मां दुर्गा की 35 फ़ीट की प्रतिमा आस्था का केंद्र बनी हुई है. वहीं पंडाल के बाहर 3D प्रोजेक्टर से दिखाए जा रहे, धार्मिक चल चित्र भी लोगों का मन मोह रहे हैं.
नैला में 43 वर्षों से मां दुर्गा का पंडाल सजाया जा रहा है. इसकी शुरुआत कोलकाता क्षेत्र से आए रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे परिसर से की थी लेकिन कर्मचारियों के ट्रांसफार के बाद नैला के युवाओं ने माता रानी का पंडाल सजाया और हर वर्ष कुछ नया करने की सोच लेकर भव्य आयोजन किया.
बालोद में हुई ऐतिहासिक गंगा आरती
छत्तीसगढ़ के विख्यात तीर्थ स्थल बालोद स्थित मां गंगा मैया के उद्गम सरोवर में आज एक नया आध्यात्मिक इतिहास रचा गया. जिस पावन सरोवर से कभी देवी गंगा की अलौकिक प्रतिमा प्रकट हुई थी, उसी उद्गम तट पर सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहली बार भव्य ‘मां गंगा आरती’ का आयोजन किया गया. नवरात्र के पावन पर्व पर आयोजित इस महाआरती में कांकेर सांसद भोजराज नाग सहित हजारों श्रद्धालुओं ने दीपदान कर मां के चरणों में शीश नवाया.
यह अत्यंत सुखद और दुर्लभ अनुभूति है. जिस सरोवर से मां का प्राकट्य हुआ, वहां ऐसी आरती हमें अपनी जड़ों और समृद्ध संस्कृति से जोड़ती है. पूरा प्रदेश मां की आस्था में लीन है और ऐसे आध्यात्मिक आयोजन हमें विकसित राज्य व राम राज्य के संकल्प की ओर अग्रसर करते हैं. -सांसद भोजराज नाग
सैंकड़ों वर्ष पुरानी कहानी
प्रचलित किंवदंती के अनुसार, सैकड़ों वर्ष पूर्व झलमला के एक स्थानीय मछुआरे की आजीविका इसी सरोवर से चलती थी. एक दिन जब उसने पानी में जाल डाला, तो भारी वजन महसूस होने पर उसे लगा कि कोई बड़ी मछली फंसी है. परंतु बाहर निकालने पर जाल में केवल एक भारी पाषाण (पत्थर) निकला. मछुआरे ने निराश होकर उसे वापस पानी में फेंक दिया. अगले दिन जाल डालने पर आश्चर्यजनक रूप से वही पत्थर फिर बाहर आया. गुस्से में उसने पत्थर को सरोवर की मेड़ पर फेंक दिया और घर लौट गया.
सपने में दिए दर्शन
उसी रात मछुआरे को स्वप्न में साक्षात देवी ने दर्शन देकर कहा, जिसे तू साधारण पत्थर समझकर बार-बार फेंक रहा है, वह मेरी ही पाषाण प्रतिमा है. मुझे जल से बाहर निकालकर स्थापित कर. सुबह होते ही उसने यह बात गांव के बैगा और प्रमुख ग्रामीणों को बताई. जब ग्रामीण सरोवर पहुंचे, तो वहां सचमुच जल से प्रकट हुई मां गंगा की पाषाण प्रतिमा स्थापित थी. ग्रामीणों ने पूरे विधि-विधान से मां को सरोवर तट पर विराजित किया.