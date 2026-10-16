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छत्तीसगढ़ में नवरात्रि पर भव्य आयोजन, नैला में भव्य पंडाल पर 3D लेजर शो देखने उमड़ी भीड़, बालोद में गंगा आरती का आयोजन

नैला में भव्य पंडाल पर 3D लेजर शो देखने उमड़ी भीड़ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जांजगीर/ बालोद: देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी आस्था और उत्साह के साथ नवरात्रि पर्व पर आराधना की जा रही है. नैला में जहां प्रसिद्ध पंडाल और प्रतिमा देखने दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. वहीं बालोद में भी इस बार पहली बार भव्य ‘मां गंगा आरती’ का आयोजन किया गया.

नैला में 35 फीट की प्रतिमा, लेजर शो भी आकर्षक नवरात्रि के पांचवे दिन शक्ति की आराधना के पर्व में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. नैला में 2 करोड़ से अधिक की राशि से बना दुर्गा पंडाल लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. पंडाल के अंदर बनी मां दुर्गा की 35 फ़ीट की प्रतिमा आस्था का केंद्र बनी हुई है. वहीं पंडाल के बाहर 3D प्रोजेक्टर से दिखाए जा रहे, धार्मिक चल चित्र भी लोगों का मन मोह रहे हैं.