राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर छत्तीसगढ़ के जिलों में जागरूकता कार्यक्रम, नए मतदाताओं और BLO का सम्मान
राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आयोजन हुए. जिससे नागरिकों, खासकर युवाओं को लोकतंत्र की मूल भावना से जोड़ा गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 25, 2026 at 7:04 PM IST
बेमेतरा/बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया. जिलों में आयोजित कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाना और नागरिकों, विशेषकर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करना रहा. इस वर्ष निर्वाचन आयोग की थीम “मेरा भारत, मेरा वोट” पर विशेष जोर दिया गया. कई BLO को सम्मानित भी किया गया.
बेमेतरा में जिला स्तरीय आयोजन
बेमेतरा जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरोज नंद दास मुख्य अतिथि रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने की. कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य (SIR) में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और नए मतदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. साथ ही अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को निष्पक्ष और निर्भीक मतदान की शपथ दिलाई गई.
- जिले भर में चल रहे मतदाता जनजागरूकता अभियान
मतदाता जागरूकता को लेकर बेमेतरा जिले के कई ब्लॉक के स्कूलों में पदयात्रा, रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए. इस अवसर पर डीआईजी रामकृष्ण साहू ने कहा कि मतदाता दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का अच्छा कदम है. वहीं बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने भी सम्मानित BLO को बधाई दी.
बलौदाबाजार में डी.के. कॉलेज में लोकतंत्र का उत्सव
बलौदाबाजार जिले में दाऊ कल्याण शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (डी.के. कॉलेज) में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी और कलेक्टर दीपक सोनी ने दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया. यहां पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को बैज पहनाकर सम्मानित किया गया और उन्हें एपिक कार्ड प्रदान किए गए. साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को भी सम्मान मिला.
राष्ट्रीय मतदाता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि एक व्यापक जागरूकता अभियान है. 18 वर्ष पूरे होते ही प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार मिल जाता है. यह अधिकार केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. विद्यार्थियों से अपील है कि वे बिना किसी डर या दबाव के मतदान करें- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी
जिले के मतदाताओं का SIR कार्य में दिए गए सहयोग के लिए आभार, भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगातार नए निर्देश और व्यवस्थाएं लागू कर रहा है, जिससे मतदान प्रक्रिया और अधिक सरल व सुलभ बन रही है.- कलेक्टर दीपक सोनी
- रंगोली और चित्रकला से उभरी लोकतंत्र की भावना
मतदाता दिवस के अवसर पर बलौदाबाजार जिले में भी रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ. विद्यार्थियों ने अपने चित्रों और रंगोली के माध्यम से मतदान, लोकतंत्र, जागरूक मतदाता और संविधान जैसे विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.
रंगोली प्रतियोगिता में देव वर्मा ने प्रथम स्थान, आरती उरांव ने द्वितीय और रोशनी बंजारे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया. वहीं चित्रकला प्रतियोगिता में रुपाली पटेल प्रथम, लवी मरावी द्वितीय और कुम्बज कुमार तृतीय स्थान पर रहे. विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
राज्यभर में आयोजित कार्यक्रमों में नए मतदाताओं को सम्मानित कर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराया गया. मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने वाले बीएलओ के कार्य की सराहना की गई. प्रशासन ने माना कि जमीनी स्तर पर बीएलओ की मेहनत से ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है.