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EXPLAINER: विकास वरिष्ठता की बुनियाद पर राजनीति का नया राग, गढ़ बनाने और बचाने की लड़ाई में दिल्ली का मुद्दा बना पंचायत का दांव

दिसम्बर में होने हैं नगर निकायों के उपचुनाव, भाजपा के 2 बड़े नेताओं के पत्रों और आरोपों पर सियासत, ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट

BY ELECTIONS BJP AND BUREAUCRATIC
गढ़ बनाने और बचाने की लड़ाई में दिल्ली का मुद्दा बना पंचायत का दांव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 4:32 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 5:13 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे को लेकर आगे तो बढ़ रही है लेकिन जिस तरह की सियासी चक्रव्यूह में फंस जाती है, उसमें अपने नेताओं को संभालना. पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देना. इस बीच नौकरशाही के बीच संबंध के समन्यवय को लेकर बड़े गतिरोध का भी विरोध करना पड़ रहा है. निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की बात तो अलग है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी वर्तमान समय में नौकरशाहों से परेशान है. इसकी एक नहीं, कई बातें सामने आ चुकी हैं.

रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सचिव के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उनसे शिकायत की है कि छत्तीसगढ़ में पदाधिकारी सांसदों की बात को तरजीह नहीं देते और उनकी भाषा ठीक नहीं होती है.

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात को लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखने की चर्चा रायपुर की सियासत में तेजी से उठी तो इसी बीच दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी दुर्ग और भिलाई के नगर निगम के पदाधिकारी के व्यवहार को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेज दिया. विजय बघेल का भी आरोप यही है कि पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों की बातों को तरजीह नहीं दे रहे हैं. रोज आम जनता शिकायत लेकर उनके पास आती है कि सरकारी दफ्तरों में उनका काम नहीं किया जा रहा है.

विवाद क्या है?

छत्तीसगढ़ में चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि अधिकारीशाही अनियंत्रित हो गई है. सरकार में इसे देखने वाला कोई नहीं. हालांकि इसकी बानगी भाजपा के पार्टी कार्यालय में भी देखने को मिली है. जब जन दर्शन कार्यक्रम में आने वाले लोग पदाधिकारियों के द्वारा काम नहीं करने और लगातार परेशान करने का आरोप लगाते रहे हैं. आम लोगों की बात दूर अब सांसद भी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पदाधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं. भाजपा के दो बड़े नेता ने विवाद के इस बात के बताया तो कांग्रेस ने इसके मूल राजनीति नब्ज का दूसरा पहलू लेकर राजनीति करना शुरु कर दी.

केस 1- 4 अगस्त को दुर्ग सांसद ने आरोप लगाया कि पदाधिकारी किसी भी बात को सुनते नहीं है. लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं लेकिन पदाधिकारियों को कहने के बाद भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है. दुर्ग सांसद विजय बघेल ने अपने विशेषाधिकारों के हनन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा है. सांसद विजय बघेल ने अपने पत्र में कहा है कि तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ रुपेश पांडेय, चरोदा नगर निगम आयुक्त डी.एस. राजपूत सांसद के पत्रों और फोन कॉल की उपेक्षा करते हैं. उनके पत्र और फोन कॉल का अपेक्षित सहयोग नहीं देते हैं. दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने अपने पत्र में कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे गए, दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन न तो फोन उठाया गया और न ही समय पर जवाब दिया गया. सांसद ने इस विषय को सांसद के विशेषाधिकारों का हनन बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है.

केस 2- 3 अगस्त को रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमित कटारिया का बात करने का ढंग और उनका व्यवहार ठीक नहीं है. इसे लेकर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर इसकी शिकायत की थी. हालांकि भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस तक में इस बात की चर्चा है कि रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पार्टी में अनदेखी हो रही है. वहीं बात बृजमोहन अग्रवाल की की जाए तो वे लगातार अपनी ही सरकार के काम काज पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. इसे लेकर वे कई पत्र भी राज्य सरकार को भेज चुके हैं.

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सांसद बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी और सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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सांसद बृजमोहन अग्रवाल की चिट्ठी और सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विपक्ष का आरोप

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी और विधायक शकुंतला पोर्ते की इस सरकार के शराब प्रेम की पीड़ा और उसको लेकर कुछ कर नहीं पाने उनकी असमर्थता को भाजपा सरकार का अधिनायकवादी चरित्र बताता है. इस सरकार की कारगुजारियों से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी व्यथित हैं. अपमानित महसूस कर रहे हैं. विधायक पोर्ते के बयान से स्पष्ट है कि प्रदेश में रिमोट से सरकार संचालित है, सरकार आखिर चला कौन रहा है, इस बात से भाजपा के नेता भी अनभिज्ञ है. अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी वाले नेताओं को इरादतन अपमानित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. वर्तमान दौर में भाजपा में स्वाभिमान और आत्मसम्मान वाले नेता कार्यकर्ताओं के लिए कोई स्थान नहीं है.

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि इस सरकार के सुशासन के तमाम फर्जी दावों की पोल खुल चुकी है. बृजमोहन अग्रवाल जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेता को पिछले एक वर्ष के दौरान दर्जनभर पत्र प्रदेश सरकार को लिख रहे हैं. लेकिन किसी मामले में अब तक उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई. नकटी में गरीबों के घरों में बुलडोजर चलाने पर उनकी प्रतिक्रिया, कुम्हारी टोल से अवैध वसूली बंद करने की उनकी मांग, राजधानी रायपुर में ट्रैफिक समस्या, जलभराव को लेकर उनका गुस्सा सर्वविदित है, लेकिन भाजपा के नेता ही इस सरकार की उपेक्षा से व्यथित हैं. इस सरकार के कार्यशैली से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है. किसान, युवा, मजदूर, कर्मचारी-अधिकारी और महिलाएं नाराज हैं ही, इसके साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी खुश नहीं है.

कांग्रेस की तैयारी

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीजेपी को मुद्दे के साथ घेरने की रणनीति तैयार की है. बृजमोहन अग्रवाल की नाराजगी और विधायक शकुंतला पोर्ते का पत्र और भाजपा के नेताओं के विरोध को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के घेरने का एक कैंपेन चला रखा है. नितिन नवीन की नई टीम के गठन के बाद छत्तीसगढ़ के रुप कुमारी चौधरी और दीपक म्हस्के को चुने जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की अनदेखी हुई है. दीपक बैज ने कहा था कि कई कांग्रेस के बड़े नेता जो दिल्ली जा सकते हैं उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया. भारतीय जनता पार्टी में अब पुराने नेताओं के तरजीह नहीं दी जा रही है. बडे नेताओं के दरकिनार करके भाजपा ने नई टीम को बनाया है.

'दीपक बैज कांग्रेस में क्या किए'

भाजपा के बडे नेताओं की अनदेखी करने के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के आरोप के बाद छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को इस तरह के मुद्दे पर बोलने का हक नहीं है. अरुण साव ने कहा कि दीपक बैज अपने पूरे कार्यकाल में अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर सके वे किस आधार पर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपनी टीम में वैसे लोगों को रखा है जो लोग जमीन से काम करके आगे बढ़े हैं. भाजपा के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी जिसे दी गई है वे जमीनी कार्यकर्ता रही हैं. दीपक म्हस्के जी लगातार सोशल मीडिया पर लगातार काम कर रहे है. एक मजबूत टीम बनी है.

संगठन का उत्तर

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री नवीन मार्कण्डेय ने कहा कि कांग्रेस को खुद देश की जनता ने दरकिनार कर दिया है. अगर ऐसी स्थिति है तो कांग्रेस को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है और उनको बोलना भी नहीं चाहिए वह जितना बोलेंगे वह उनके खिलाफ ही जाएगा. नवीन मार्कण्डेय ने कहा कि देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देश का युवा उनके नेतृत्व को हम उभर रहे हैं मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश भर में युवा नेतृत्व को हम खड़ा करेंगे और हम कर रहे हैं. देश के युवा के साथ तो मोदी जी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा हैं. बड़े नेताओं की अनदेखी का आरोप कांग्रेस लगा रही है जिनके यहां बडे नेता का मतलब बड़ी कारगुजारी. कांग्रेस के पहले अपनी पार्टी और संगठन के भीतर झांक कर देख लेना चाहिए.

मुद्दे की मुद्दत क्या है?

राजनीति में हर मुद्दे का एक समय होता है. उस मुद्दे के मुद्दत की राजनीति को ही राजनीति दल जनता के बीच ज्यादा हवा देते हैं. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय टीम के बदलाव और भाजपा नेताओं के नाराजगी को मुद्दा बनाने में कांग्रेस ने जिस समय को तय किया है उसके एक नहीं कई कारण हैं. छत्तीसगढ़ के जून 2026 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में भाजपा को 39 और कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी. उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्यादा उत्साह में है. ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे के बाद भी कांग्रेस भाजपा को आधे आधे के फॉर्मूले पर रोकने में कामयाब रही.

जून का परिणाम- भाजपा का दावा

जून में हुए त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव ने कहा, जो परिणाम आए हैं वह बहुत बेहतर हैं. जनता ने भारतीय जनता पार्टी के काम पर विश्वास जताया है और यही वजह है काम की इतनी बड़ी जीत हासिल हुई. 71 में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है जबकि जिला स्तरीय हुए चुनाव में 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी जीती. हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर रहे हैं और यही वजह है कि जनता हमारे ऊपर अपना भरोसा दिखाया.

जून का परिणाम, कांग्रेस का दावा

जून 2026 में हुए नगर निगमों तथा नगर पंचायतों एवं पंचायतों के उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश के शहरों और गांवों की जनता ने भाजपा को नकार दिया है. पंचायतों के उपचुनाव में जनपदों में कांग्रेस के 543 समर्थित प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं. जगदलपुर, बिलासपुर, कांकेर निगम के वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते. अंतागढ़ के वार्ड में कांग्रेस चुनाव जीती, नगर पंचायतों में घुमका और पलारी नगर पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं.

कांग्रेस ने कहा कि नगर पंचायतों 30 वार्डों में भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं. प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि तमाम सरकारी मशीनरी लगाने के बाद तथा सत्ता बल, धन बल का उपयोग करने विपक्षी प्रत्याशियों को डराने धमकाने के बाद भी जनता ने हमें जिताया. यह चुनाव परिणाम बताते हैं कि राज्य में अब भाजपा का अवसान शुरू हो गया है. जनता ने भाजपा के कुशासन को नकार दिया है.

दिसम्बर का चुनाव, अनदेखी वाला दांव

रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात को लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखने की चर्चा रायपुर की सियासत में तेजी से उठी तो इसी बीच दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भी दुर्ग और भिलाई के नगर निगम के पदाधिकारी के व्यवहार को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेज दिया. कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया कि भाजपा में पुराने नेताओं की अनदेखी हो रही है. दरअसल जिन दो नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस ने यह दांव खेला है उसके पीछे दिसम्बर महीने में होने वाले नगर निकाय का उपचुनाव है. दरअसल उपचुनाव भले ही छोटी जगह का लेकिन मुद्दा बड़ा इसलिए है कि यहां कांग्रेस और भाजपा दोनों बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है. जनता के काम को लेकर ही सवाल है.

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दिसम्बर में होने हैं नगर निकायों के उपचुनाव, भाजपा के 2 बड़े नेताओं के पत्रों और आरोपों पर सियासत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में कोई भी चुनाव भाजपा के प्रतिष्ठा का विषय है और भाजपा उसी आधार पर राजनीति के पत्ते बिछा रही है. हालांकि कांग्रेस के दांव भी कम नहीं है. दुर्ग में भूपेश बघेल के समय हुई जीत का किला बचाने के लिए राजनीतिक गोलबंदी शुरु है. वहीं भाजपा ने भी इसे बदलने के लिए विजय बघेल के दांव को जमीन पर उतारना शुरु किया है. इसका सबसे मजबूत और दमदार पहलू यही है कि विजय बघेल के दांव और भूपेश बघेल का दुर्ग, बड़े राजनेताओं के बुनियादी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है आप देखना यह होगा कि अपनों की अनदेखी की राजनीति और अपनों से लगाव वाली मुद्दे में जनता राजतिलक किसे लगाती है. भले ही मुद्दा 4 नगर निगम के उपचुनाव का हो, देखने में भले ही छोटी बात हो लेकिन दांव बहुत गंभीर है.

Last Updated : August 21, 2026 at 5:13 PM IST

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