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छत्तीसगढ़ से 4 म्यूथाई खिलाड़ी मलेशिया रवाना, विश्व चैंपियनशिप में लेंगे हिस्सा

राज्य म्यूथाई संघ के अध्यक्ष लखन कुमार साहू और महासचिव अनीस मेमन ने खिलाड़ियों को लेकर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि "रायपुर से टिकेश्वरी साहू (कोच - खेल एवं युवा कल्याण दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर) और प्रवीण कृष्ण जायसवाल सीनियर वर्ग में शामिल हैं. इनके अलावा रायपुर की समिधा अग्रवाल और बस्तर जगदलपुर के युवराज सिंह वर्ल्ड स्कूल चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं.

रायपुर : वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रवाना हो गई है. इस बार वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित की गई है. इस भारतीय टीम में छत्तीसगढ़ के चार खिलाड़ी शामिल हैं. इसमें कुछ खिलाड़ी ट्रेन से और कुछ खिलाड़ी विमान से मलेशिया के लिए रवाना हुए हैं.

भारतीय म्यूथाई खिलाड़ियों का दल (ETV BHARAT)

अन्य खिलाड़ियों के बारे में जानकारी

राजस्थान के भारतीय म्यूथाई दल फेडरेशन के महासचिव श्रीराम चौधरी के इस दल की अगुवाई की. उनकी नेतृत्व में 16 जून 2026 की रात 30 सदस्यीय सीनियर वर्ग और 18 सदस्यीय स्कूल विद्यार्थियों का भारतीय म्यूथाई दल मलेशिया के कुआलालंपुर के लिए रवाना हुआ. गौरतलब हो कि वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप का आयोजन 17 से 26 जून 2026 तक और वर्ल्ड स्कूल गेम्स का आयोजन 17 से 21 जून 2016 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में ही किया जा रहा है.

म्यूथाई खिलाड़ियों को शुभकामना (ETV BHARAT)

म्यूथाई फेडरेशन के पदाधिकारियों ने क्या कहा ?

म्यूथाई फेडरेशन UMAI के एथलीट कमीशन के चैयरमेन अमन यादव भी मलेशिया में हिस्सा लेंगे. वे अंतरराष्ट्रीय म्यूथाई खिलाड़ी एवं कोच और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मलेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. वर्ल्ड म्यूथाई चैंपियनशिप में 23 वर्ष या 23 वर्ष के ऊपर सीनियर वर्ग के 15 पुरुष, 10 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इनके अलावा 2 कोच, 2 निर्णायक और 1 फेडरेशन अधिकारी सहित 30 भारतीय सदस्य भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं.

छत्तीसगढ़ के म्यूथाई खिलाड़ी (ETV BHARAT)

वर्ल्ड स्कूल म्यूथाई चैंपियनशिप में स्कूलों में अध्ययनरत जो 18 वर्ष के अंदर के 12 पुरुष, 5 महिला सहित कुल 17 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनके साथ 1 कोच भी जा रहे हैं. इस तरह 18 सदस्यीय स्कूली दल भी भाग ले रहा है. कुमारी समिधा, युवराज और अमन यादव 22 जून को भारत लौट आएंगे जबकि टिकेश्वरी और प्रवीण 27 जून को भारत लौटेंगे.