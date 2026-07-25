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छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स बाइकर्स ग्रुप का कांकेर में स्वागत, बस्तर भ्रमण पर निकली हैं महिलाएं

छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स बाइकर्स ग्रुप का कांकेर में स्वागत ( Etv Bharat )

पिछले 26 वर्षों से पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे राइडिंग ग्रुप लगातार यहां आते रहे हैं. इस बार पर्यटन बोर्ड और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से यह यात्रा विशेष चर्चा में है- अश्विनी प्रताप देव, राजमहल प्रतिनिधि

छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स बाइकर्स ग्रुप का कांकेर में स्वागत (Etv Bharat)

कांकेर राजमहल पहुंची महिला राइडर्स टीम का स्वागत राजपरिवार के प्रतिनिधियों ने किया. राइडर्स को राजमहल का भ्रमण कराया गया और कांकेर रियासत के इतिहास, संस्कृति और आतिथ्य से परिचित कराया गया.

कांकेर : छत्तीसगढ़ की महिला बाइक राइडर्स का सबसे बड़ा समूह "छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स" इन दिनों बस्तर एक्सप्लोर राइड पर निकला है. रायपुर से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान टीम कांकेर पहुंची, जहां ऐतिहासिक कांकेर राजमहल में उनका पारंपरिक स्वागत किया गया. करीब 35 महिला राइडर्स इस अभियान के जरिए महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, पर्यटन और सुरक्षित बस्तर का संदेश दे रही हैं.

बस्तर का भ्रमण करेगी टीम

"छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स" की संस्थापक वनिका पिल्लई ने बताया कि यह यात्रा चित्रकोट, बारसूर, दंतेवाड़ा और जगदलपुर तक जाएगी. अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए प्रेरित करना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और छत्तीसगढ़ के पर्यटन को बढ़ावा देना है.

क्लब से जुड़ने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है.अब तक प्रदेश के कई जिलों से 135 से अधिक महिला राइडर्स इस समूह से जुड़ चुकी हैं- वनिका पिल्लई, संस्थापक,छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स



रायपुर से आईं एडवोकेट सीमा शर्मा पहली बार बस्तर की यात्रा कर रही हैं. उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों से आई महिलाओं के बीच बेहतरीन एकता देखने को मिल रही है.

बस्तर को लेकर जो धारणाएं थीं, वे यहां आकर पूरी तरह बदल गई हैं. प्राकृतिक सौंदर्य और बेहतर सड़क व्यवस्था ने काफी प्रभावित किया.यहां घूमने के लिए लाया गया समय भी कम पड़ने वाला है- सीमा शर्मा, एडवोकेट एवं राइडर

एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित पर्यटन का संदेश लेकर निकली "छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स" की यह राइड अब बस्तर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर आगे बढ़ चुकी है. आयोजन का उद्देश्य प्रदेश की सकारात्मक छवि को देशभर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक महिलाओं को एडवेंचर टूरिज्म से जोड़ना है.

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