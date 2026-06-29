22 जून को एंट्री के बाद भी छत्तीसगढ़ में मानसून की सुस्ती से बढ़ी उमस, जानिए कब होगा फिर से एक्टिव
1 जुलाई से फिर भारी बारिश के आसार, आने वाले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 29, 2026 at 8:23 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते एंट्री हुई थी. इसके बाद 25 जून को यह राजधानी रायपुर समेत उत्तर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी पहुंच गया. लेकिन, हवा में कोई मजबूत सिस्टम न बनने के कारण मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB), कोरिया और सूरजपुर के कुछ हिस्सों में अभी मानसून का पूरी तरह पहुंचना बाकी है.
धूप और उमस ने किया बेहाल
मानसून के कमजोर पड़ने से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से तेज धूप निकल रही है. छत्तीसगढ़ में लगातार बाहरी नमी तो आ रही है, लेकिन अच्छी बारिश न होने की वजह से यह नमी भारी उमस में बदल गई है. लोग इस समय गर्मी और चिपचिपाती उमस से बेहद परेशान हैं. दोपहर के बाद केवल कुछ ही जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ रही हैं, जिससे राहत नहीं मिल पा रही है.
मानसून सक्रिय नहीं होने की वजह से उमस और गर्मी बनी हुई है. इसके साथ ही नमी का आगमन भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है. जिसकी वजह से उमस महसूस की जा रही है. आज से लेकर आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है.- गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक
मौसम विभाग की राहत भरी 'भविष्यवाणी'
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला के अनुसार, 1 जुलाई से प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है. इसके बाद आने वाले चार दिनों तक छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाकों में अच्छी और झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है. इसके अलावा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक एक द्रोणिका (ट्रफ लाइन) बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले 7 दिनों के भीतर कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है.
इलाकों के हिसाब से तापमान का हाल
गर्मी का सबसे ज्यादा असर फिलहाल मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां पारा 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है. वहीं, उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है. इसके विपरीत, बस्तर संभाग यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ में मौसम थोड़ा राहत भरा है, और वहां तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है.