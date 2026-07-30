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छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से मानसून एक्टिविटी होगी कम, 2 अगस्त से फिर सरगुजा-बिलासपुर संभाग में दिखेगा असर, जानिए कम-ज्यादा बारिश वाले जिले

जानिए छत्तीसगढ़ में कम-ज्यादा बारिश वाले जिले ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे ने बताया कि बुधवार को उत्तर ओडिशा के ऊपर एक डीप डिप्रेशन बना हुआ था. जिसका मूवमेंट छत्तीसगढ़ की तरफ था. जिसकी वजह से गुरुवार को अधिकांश स्थानों पर प्रदेश में वर्षा हुई है. इसका मुख्य केंद्र दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग था. इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश बीजापुर में 216 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

2 अगस्त के बाद फिर से प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 5 दिनों से रुक-रुककर लगातार बारिश का दौर जारी है. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है. मानसून की एक्टिविटी की बात करें तो शुक्रवार से मानसून की एक्टिविटी कम होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. लेकिन 2 अगस्त से फिर एक बार मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाएगी. मुख्य रूप से इसका सबसे ज्यादा प्रभाव बिलासपुर और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.

अब गुरुवार को जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है वह छत्तीसगढ़ के ऊपर है. जो विदर्भ की तरफ मूव करेगा. गुरुवार से बारिश की एक्टिविटी में कमी आ जाएगी. लेकिन दक्षिण छत्तीसगढ़ के नारायणपुर बीजापुर और सुकमा जैसे जगह पर एक दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है.- बीके चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक रायपुर

छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से मानसून एक्टिविटी होगी कम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शुक्रवार को और कम होगी एक्टिविटी

गुरुवार की तुलना में मानसून की एक्टिविटी शुक्रवार को और कम हो जाएगी और 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा. हालांकि 2 अगस्त के बाद फिर से एक बार प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ जाएगी. जो चार दिनों तक रहेगी. इसका सबसे ज्यादा असर बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में देखने को मिलेगा. वहां पर एक दो स्थानों पर भारी बारिश होगी.

ज्यादा बारिश वाले जिले

1 जून से लेकर 30 जुलाई तक सबसे ज्यादा बारिश बालोद, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, जांजगीर, महासमुंद, रायपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ जैसे जगह पर हुई है.

सामान्य बारिश वाले जिले

बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, मोहला-मानपुर-चौकी, मुंगेली, नारायणपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, सक्ती, सुकमा, सूरजपुर

सामान्य से कम बारिश वाले जिले

बेमेतरा, जशपुर, कांकेर, मनेंद्रगढ़, भरतपुर और सरगुजा

तापमान कैसा है?

रायपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है जो अगले दो दिनों तक बने रहने की संभावना है. उसके बाद अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि होने की भी संभावना है.