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बस कुछ दिन और...फिर उमस-गर्मी से निजात, 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून, बस्तर से होगी एंट्री

प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद उमस और गर्मी से मिलेगी निजात, छत्तीसगढ़ पहुंचने की समान्य तारीख 12 से 15 जून तक

Chhattisgarh Monsoon Entry date
बस कुछ दिन और...फिर उमस-गर्मी से निजात, 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 2:48 PM IST

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रायपुर: भीषण गर्मी और उमस से परेशान छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून दस्तक देने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, मानसून हमेशा की तरह बस्तर के रास्ते छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगा, जिससे लोगों को चिपचिपी गर्मी से जल्द निजात मिलेगी.

2-3 दिन में छत्तीसगढ़ पहुंच सकता है मानसून, बस्तर से होगी एंट्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केरल में 3 दिन की देरी, पर अब तेजी से बढ़ रहा मानसून

आमतौर पर देश में मानसून 1 जून को केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस साल यह 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचा. राहत की बात यह है कि केरल में एंट्री के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ा है. वर्तमान में यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को पार करते हुए छत्तीसगढ़ की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है. छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख 12 से 15 जून के बीच होती है और इस बार भी समय पर आने का अनुमान है.

3 दिन बाद गिरेगा पारा, मिलेगी उमस से राहत

रायपुर और मध्य छत्तीसगढ़ में इस समय अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है. पिछले एक हफ्ते से लोग भारी उमस और पसीने वाली गर्मी से बेहाल हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक तापमान ऐसा ही रहेगा, इसलिए उमस बनी रहेगी. लेकिन, जैसे ही मानसून बस्तर में एंट्री करेगा, उसके 3 दिन बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी और मौसम सुहाना हो जाएगा.

4 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री केरल में हो चुकी है. 2-3 दिन में बस्तर के रास्ते पूरे प्रदेश में मानसून पहुंचेगा. उससे पहले 2 से 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. - मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला

Chhattisgarh Monsoon Entry date
प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद उमस और गर्मी से मिलेगी निजात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साइक्लोनिक सर्कुलेशन से आंधी और गरज-चमक का अलर्ट

मानसून की एंट्री से पहले मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला के मुताबिक, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर हवा का एक चक्रवात (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है. यहां से लेकर मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना तक एक द्रोणिका (मौसम की लाइन) गुजर रही है. इसके असर से छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मानसून आने से पहले ही मौसम बदलेगा. प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

मंगलवार को प्रदेश के शहरों का तापमान

शहरअधिकतम तापमान
राजनांदगांव43.5 डिग्री
रायपुर 41.3 डिग्री
माना एयरपोर्ट 40.7 डिग्री
बिलासपुर 42.6 डिग्री
पेंड्रारोड 39.2 डिग्री
अंबिकापुर 38 डिग्री
जगदलपुर 36.4 डिग्री
दुर्ग 40.2 डिग्री
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