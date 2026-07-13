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छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक और उमस से लोग परेशान, जानिए कब तक रहेगा ऐसा मौसम और कब होगी बारिश?

छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक और उमस से लोग परेशान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बंगाल की खाड़ी में सिस्टम नहीं बनने से थमी बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून की एंट्री 22 जून को हुई थी. इसके बाद 4 से 6 जुलाई तक रायपुर समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई. लेकिन पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. बारिश रुकने से लोगों को तेज उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा है.

मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना नहीं है. फिलहाल छत्तीसगढ़ या बंगाल की खाड़ी में ऐसा कोई मौसम सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिससे बारिश हो सके.

मानसून ट्रफ ऊपर खिसकने से थमी बारिश

मौसम वैज्ञानिक आगापित एक्का ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है. मानसून ट्रफ छत्तीसगढ़ से ऊपर चली गई है. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में न तो लो प्रेशर एरिया बना है और न ही कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसलिए प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है. उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई, लेकिन मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिन तक बारिश की संभावना नहीं है.

15-16 जुलाई से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15-16 जून से बढ़ सकती है बारिश

मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 और 16 जून से प्रदेश में मानसून की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं. यदि आसपास या बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनता है तो अच्छी बारिश होने की संभावना रहेगी.

उमस और गर्मी से बढ़ी परेशानी

लगातार बादल छाए रहने और बारिश नहीं होने से लोगों को उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है. रायपुर में अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज्यादा है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है.

जानिए कब तक रहेगा ऐसा मौसम और कब होगी बारिश? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश के प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान