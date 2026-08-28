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चखना के लिए गोह का शिकार कर पकाया, रील बनाकर वायरल किया, दंतेवाड़ा वन विभाग ने खुटेपाल गांव से 3 को किया गिरफ्तार

वीडियो में ग्रामीण युवक ने शराब के साथ चखना के लिए गोह का शिकार करने की बात कहते हुए वायरल किया.

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गोह का शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 28, 2026 at 7:37 AM IST

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दंतेवाड़ा: खुटेपाल गांव में संरक्षित वन्यजीव गोह (इंडियन मॉनिटर लिजर्ड) का शिकार करना तीन ग्रामीणों को भारी पड़ गया. शिकार के बाद आरोपियों ने न सिर्फ इसका वीडियो बनाया, बल्कि उसे इंस्टाग्राम पर रील के रूप में भी अपलोड कर दिया. वीडियो में ग्रामीण युवक गोह का चखना बनाकर खाने की बात कहते नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो की जानकारी वन विभाग तक पहुंचते ही अमला सक्रिय हुआ और जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच के दौरान वन विभाग की टीम खुटेपाल गांव पहुंची, जहां वीडियो के आधार पर तीनों संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया. आरोपियों से वन्यजीव के शिकार, उसे पकाने और वीडियो बनाने से जुड़े अन्य तथ्यों के संबंध में पूछताछ की गई.

गोह का शिकार करने वाले आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोशल मीडिया बना आरोपियों तक पहुंचने का जरिया

इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि आरोपियों ने गोह के शिकार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया. सामान्य तौर पर जंगल या दूरदराज के इलाकों में होने वाले वन्यजीव शिकार के मामलों में साक्ष्य जुटाना वन विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस मामले में इंस्टाग्राम रील ही आरोपियों तक पहुंचने का अहम माध्यम बन गई. वीडियो में दिखाई दे रहे दृश्यों और बातचीत के आधार पर वन विभाग ने जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

हमें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली थी कि तीन व्यक्तियों ने गोह का शिकार किया. शिकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. वीडियो के आधार पर लोकेशन और आरोपियों की पहचान की गई. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी- प्रितेश कुमार पांडेय, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बचेली

विलुप् प्रजाति है इंडियन मॉनिटर लिजर्ड

वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, जिसे स्थानीय स्तर पर गोह या विषखोपड़ा कहा जाता है, एक संरक्षित वन्यजीव है. इसका वैज्ञानिक नाम Varanus bengalensis है. वन्यजीवों का शिकार करना, उन्हें पकड़ना या किसी भी तरह नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है. हम आम जनता से अपील करते हैं कि वन्यप्राणियों की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है. यदि किसी व्यक्ति को कहीं भी दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव या अन्य जीव-जंतु दिखाई देते हैं, तो उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दें, ताकि उनका सुरक्षित रेस्क्यू कर संरक्षण किया जा सके.

कांकेर में भी सांप और गोह का शिकार कर पकाने खाने का वीडियो, 5 गिरफ्तार

बता दें इससे पहले जुलाई के महीने में भी कांकेर जिले के नरहरपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम गट्टासिल्ली खैरभर्री के जंगल में पांच युवकों ने सांप और गोह का शिकार कर उसे खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था. वीडियो वायरल होते ही वन विभाग हरकत में आया और धमतरी व कांकेर वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सभी पांचों युवकों को गिरफ्तार किया.

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