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छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेंगे : सीएम विष्णुदेव साय

विष्णुदेव साय किशन रेड्डी मीटिंग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी की खनन एवं कोयला क्षेत्र की समीक्षा बैठक हुई. किशन रेड्डी ने छत्तीसगढ़ सरकार के नवाचारों और खनन क्षेत्र में तकनीक आधारित सुधारों की सराहना की. खनिज ऑनलाइन 2.0, ड्रोन आधारित निगरानी, स्टार रेटिंग और राजस्व वृद्धि के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को भी केंद्रीय मंत्री ने सराहा.

मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रदेश के खनिज संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर खनिज संसाधनों का समुचित, वैज्ञानिक और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा प्रयास है कि यहां के खनिज संसाधन का लाभ केवल औद्योगिक विकास तक सीमित न रहे, बल्कि इसका सीधा लाभ स्थानीय लोगों, विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों तक पहुंचे. खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, निवेश, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है.