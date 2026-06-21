ETV Bharat / state

बलरामपुर में रेत माफिया पर एक्शन, 6 ट्रैक्टर जब्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

Balrampur Mining Department Action
बलरामपुर खनिज विभाग की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 21, 2026 at 7:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बलरामपुर: कोरिया में रेत विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर कांड के बाद छत्तीसगढ़ में रेत के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है. बलरामपुर में रेत माफिया के खिलाफ रविवार को जिला प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है. यहां रेत का अवैध उत्खनन करते 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. इसके साथ ही खनिज अधिनियम के तहत भी आगे कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन ने कही है.

सेंदुर नदी में रेत का अवैध उत्खनन

बलरामपुर कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व की टीमें नदियों, नालों में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस दौरान सेंदुर नदी से अवैध रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. खनिज विभाग ने ट्रैक्टर जब्त करने के बाद सभी ट्रैक्टरों को जिला प्रशासन को सौंप दिया है. खनिज विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Action On sand mafia in Balrampur
बलरामपुर में रेत माफिया पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

खनिज अमले ने मितगई गांव में सेंदुर नदी से अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की है. यहां से कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. इसके अलावा पिपरौल में अवैध रेत उत्खनन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है. सभी वाहनों को पुलिस को सौंप दिया गया है- राहुल गुलाटी, खनिज अधिकारी, बलरामपुर

खनिज अधिनियम के तहत लिया गया एक्शन

खनिज अधिकारी राहुल गुलाटी ने मीडिया को बताया कि अवैध रेत उत्खनन के दौरान जब्त किए गए सभी वाहनों के स्वामियों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई है. अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान संचालित रहेगा. खनिज अधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि जिले में अगर कहीं भी खनिज और रेत का अवैध उत्खनन दिखता है तो तुरंत खनिज विभाग को सूचित करें.

कोरिया में खनिज विभाग का एक्शन, बैकुंठपुर और पाटन में अवैध परिवहन करते 9 वाहन जब्त

कोरबा में प्रतिबंधित अवधि में भी जारी है खनन का खेल, कोरिया की घटना से नहीं ली सबक

TAGGED:

ACTION ON SAND MAFIA IN CG
SAND MAFIA IN BALRAMPUR
कोरिया में रेत विवाद
बलरमापुर में रेत तस्करी
CHHATTISGARH MINERAL DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.