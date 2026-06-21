बलरामपुर में रेत माफिया पर एक्शन, 6 ट्रैक्टर जब्त, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
बलरामपुर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 21, 2026 at 7:03 PM IST
बलरामपुर: कोरिया में रेत विवाद में हुए ट्रिपल मर्डर कांड के बाद छत्तीसगढ़ में रेत के कारोबार पर शिकंजा कसता जा रहा है. बलरामपुर में रेत माफिया के खिलाफ रविवार को जिला प्रशासन ने तगड़ा एक्शन लिया है. यहां रेत का अवैध उत्खनन करते 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. इसके साथ ही खनिज अधिनियम के तहत भी आगे कार्रवाई करने की बात जिला प्रशासन ने कही है.
सेंदुर नदी में रेत का अवैध उत्खनन
बलरामपुर कलेक्टर के निर्देश पर खनिज और राजस्व की टीमें नदियों, नालों में अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. इस दौरान सेंदुर नदी से अवैध रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. खनिज विभाग ने ट्रैक्टर जब्त करने के बाद सभी ट्रैक्टरों को जिला प्रशासन को सौंप दिया है. खनिज विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
खनिज अमले ने मितगई गांव में सेंदुर नदी से अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई की है. यहां से कुल 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है. इसके अलावा पिपरौल में अवैध रेत उत्खनन करते 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है. सभी वाहनों को पुलिस को सौंप दिया गया है- राहुल गुलाटी, खनिज अधिकारी, बलरामपुर
खनिज अधिनियम के तहत लिया गया एक्शन
खनिज अधिकारी राहुल गुलाटी ने मीडिया को बताया कि अवैध रेत उत्खनन के दौरान जब्त किए गए सभी वाहनों के स्वामियों के खिलाफ खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई है. अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में लगातार निरीक्षण एवं जांच अभियान संचालित रहेगा. खनिज अधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि जिले में अगर कहीं भी खनिज और रेत का अवैध उत्खनन दिखता है तो तुरंत खनिज विभाग को सूचित करें.