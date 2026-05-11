ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, आने वाले दिनों में गर्मी करेगी परेशान, मौसम विभाग की चेतावनी

2 साल पहले रायपुर में दर्ज किया गया था 46.6 डिग्री तापमान. क्या इस बार पारा पुराने रिकार्ड को पार कर जाएगा ?

TEMPERATURES RISE
छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 11, 2026 at 5:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गर्मी के तीखे तेवर जारी हैं. तापमान की बात करें तो गर्मी की शुरुआत मार्च महीने से ही शुरू हो गई है. पिछले सप्ताह साइक्लोनिक सर्कुलेशन द्रोणिका और नमी के आगमन की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो दिनों में मौसम के ड्राई रहने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिर एक बार 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है. आज का अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है. लगभग 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री पर पहुंच गया था. पिछले सप्ताह मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली थी. लेकिन आने वाले 5 दिनों में फिर से लोगों को गर्मी परेशान करने लगेगी.

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान (ETV Bharat)

2 से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा

रायपुर मौसम विभाग के वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा, "पिछले सप्ताह द्रोणिका और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ ही नमी के आगमन की वजह से प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी तूफान चलने के साथ ही बारिश भी हुई थी. इस वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली. आज से आने वाले 2 दिनों तक मौसम प्रदेश में ड्राई रहेगा. उसके बाद प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है."



मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक आज से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है. प्रदेश में हवा की दिशा की बात करें तो दक्षिण से छत्तीसगढ़ में हवा आ रही है. मध्य छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो बढ़कर 42 से 43 डिग्री के करीब पहुंचेगा. उत्तर और दक्षिण के इलाके में 40 डिग्री के आसपास टेंपरेचर पहुंचने की संभावना. वैसा कोई खास सिस्टम नहीं बना है जो छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित करें.



मई महीने में पिछले 6 सालों में रायपुर का अधिकतम तापमान

  • 26 मई 2020 को रायपुर का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री दर्ज हुआ
  • 30 मई 2021 को रायपुर का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री दर्ज किया गया
  • 1 मई 2022 को रायपुर का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री दर्ज हुआ
  • 24 मई 2023 को रायपुर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया
  • 30 मई 2024 को रायपुर का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री दर्ज हुआ
  • 13 मई 2025 को रायपुर का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया

मौत के मुंह में फंसी यात्री की जान, बचाने के लिए दौड़ा जवान, लोगों ने कहा, ऐसी गलती न हो दोबारा

बीजेपी कोर कमेटी की 12 और 13 मई को बैठक, संगठन के कामों की पार्टी करेगी रायपुर में समीक्षा

खैरागढ़ में किसान ने धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक पर लगाया गंभीर आरोप, कहा-मांगा गया हमसे पैसा

TAGGED:

METEOROLOGICAL DEPARTMENT
WEATHER FORECAST
CYCLONIC CIRCULATION TROUGH
MAXIMUM AND MINIMUM TEMPERATURE
TEMPERATURES RISE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.