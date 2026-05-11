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छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान, आने वाले दिनों में गर्मी करेगी परेशान, मौसम विभाग की चेतावनी

रायपुर: प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गर्मी के तीखे तेवर जारी हैं. तापमान की बात करें तो गर्मी की शुरुआत मार्च महीने से ही शुरू हो गई है. पिछले सप्ताह साइक्लोनिक सर्कुलेशन द्रोणिका और नमी के आगमन की वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला. मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दो दिनों में मौसम के ड्राई रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में फिर एक बार 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है. आज का अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है. लगभग 10 दिन पहले छत्तीसगढ़ का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री पर पहुंच गया था. पिछले सप्ताह मौसम में बदलाव की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली थी. लेकिन आने वाले 5 दिनों में फिर से लोगों को गर्मी परेशान करने लगेगी.

छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा तापमान (ETV Bharat)

2 से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा

रायपुर मौसम विभाग के वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने कहा, "पिछले सप्ताह द्रोणिका और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ ही नमी के आगमन की वजह से प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी तूफान चलने के साथ ही बारिश भी हुई थी. इस वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली. आज से आने वाले 2 दिनों तक मौसम प्रदेश में ड्राई रहेगा. उसके बाद प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है."





मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक आज से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है. प्रदेश में हवा की दिशा की बात करें तो दक्षिण से छत्तीसगढ़ में हवा आ रही है. मध्य छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो बढ़कर 42 से 43 डिग्री के करीब पहुंचेगा. उत्तर और दक्षिण के इलाके में 40 डिग्री के आसपास टेंपरेचर पहुंचने की संभावना. वैसा कोई खास सिस्टम नहीं बना है जो छत्तीसगढ़ के मौसम को प्रभावित करें.





मई महीने में पिछले 6 सालों में रायपुर का अधिकतम तापमान