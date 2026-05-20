देशभर में मेडिकल दुकानें बंद, ऑनलाइन फॉर्मेसी के विरोध में हड़ताल, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बोले- मरीजों को नहीं होने देंगे परेशानी
मेडिकल स्टोर हड़ताल का असर छत्तीसगढ़ में भी, ऑनलाइन फॉर्मेसी कंपनियों पर भारी छूट देने और गलत तरीके से दवा बेचने का आरोप
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 20, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 4:20 PM IST
छत्तीसगढ़: ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के नेतृत्व में देशभर में आज मेडिकल स्टोर बंद है. छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. दवा विक्रेता ऑनलाइन फॉर्मेसी और नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि दवा विक्रेताओं की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर वर्ग को अपनी बात रखने और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का पूरा अधिकार है लेकिन मरीजों को परेशानी नहीं होने देंगे.
मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा विक्रेताओं की समस्या और मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा विक्रेताओं की ओर से ऑनलाइन दवा बिक्री सहित अन्य मुद्दों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है. उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी दवा व्यवसायियों ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और उससे जुड़े प्रभावों को लेकर भारत सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव रखे थे.
वर्तमान में भी जो स्थिति बनी हुई है, वह मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जुड़ा विषय है, इसलिए इस पर अंतिम निर्णय भारत सरकार स्तर पर ही लिया जाएगा, लेकिन मरीजों को असुविधा ना हो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री
अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवा दुकानों के बंद रहने की स्थिति में भी मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है. अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, उपचार व्यवस्था और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आम लोगों को समय पर इलाज और आवश्यक दवाएं मिलती रहें. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं.
महासमुंद में भी हड़ताल, दुकानें बंद
महासमुंद जिले में भी ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ दवा कारोबार एकजुट दिखे. जिले की थोक एवं चिल्हर दवा विक्रेताओं ने लामबंद होकर अपनी दवा दुकानों को एक दिवसीय बंद रखा. इस आंदोलन को समर्थन देते हुए जिला दवा विक्रेता संघ महासमुंद ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.
गलत तरीके से ऑनलाइन बिक रही दवाएं
जिला दवा विक्रेता संघ के सचिव अरशी अनवर ने बताया कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां भारी छूट देकर पारंपरिक दवा व्यापार को प्रभावित कर रही हैं. संघ ने आरोप लगाया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना उचित सत्यापन के नकली, प्रतिबंधित और संवेदनशील दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है, जो आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है.