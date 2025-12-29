छत्तीसगढ़ मेडिकल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, अब 10 परसेंटाइल वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे बीएससी नर्सिंग में दाखिला
छत्तीसगढ़ राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं को फायदा होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 29, 2025 at 10:52 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग पाठयक्रम में एडमिशन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रवेश नियमों में बड़ी शिथिलता देते हुए अब 10 परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी प्रवेश के लिए पात्र घोषित कर दिया है. छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला हुआ है.
आईएनसी के निर्देशों के तहत फैसला
भारतीय उपचर्या परिषद (INC), नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में यह फैसला लिया गया है. अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए पहले निर्धारित अंक अनिवार्य थे, लेकिन रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से परिषद ने पात्रता मानदंडों में छूट देने पर अपनी सहमति जताई है.
31 दिसंबर है एडमिशन की लास्ट डेट
राज्य सरकार के द्वारा नियमों में दी गई यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू होगी. प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने आदेश जारी किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में 10 परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे खाली सीटों पर एडमिशन ले सकते हैं. एडमिशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है.
छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम एडमिसन रूल 2019 के प्रावधानों के तहत यह छूट दी जा रही है. इस बारे में सभी संबंधित नर्सिंग कॉलेजों और संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि तक योग्य अभ्यर्थियों का एडमिशन सुनिश्चित करेंगे. इस फैसले से मेडिकल (नर्सिंग) की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को बेहत राहत होगी. 31 दिसंबर से पहले सरकार का यह फैसला नर्सिंग के छात्र छात्राओं के लिए फायदेमंद साबित होगा.