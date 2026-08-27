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छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: 2 दिनों के बाद बदलेगा मौसम, इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश

जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के एक दो स्थानों का भारी वर्षा होने की संभावना है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

RAIPUR METEOROLOGICAL DEPARTMENT
छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 27, 2026 at 4:58 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में इस बार जहां जमकर बारिश हुई, वहीं कई जिले अभी भी बेहतर बारिश का इंतजार कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा, इसके बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है. 2 दिनों के बाद मौसम में बदलाव आने से कई जिलों में फिर से मानसून की एक्टिविटी शुरू होगी.

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट

मौसम विभाग का कहना है कि 25 अगस्त से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून की एक्टिविटी में कमी आई है. वहीं, पिछले 2 दिनों से रायपुर में बारिश के बंद होते ही हल्की धूप और बादल छाए रहने के कारण लोगों को फिर उमस और गर्मी सताने लगी है. मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 दिनों के बाद फिर से प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, ऐसे में लोगों को गर्मी और उमस से फिर राहत मिलेगी.

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट (ETV Bharat)

आज की स्थिति में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है. इसके साथ ही मानसून द्रोणिका लो प्रेशर एरिया (Monsoon trough low pressure area) से होते हुए जा रहा है. इसके प्रभाव से आज उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है. सरगुजा संभाग में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन पूरे प्रदेश की बात करें तो आज और शुक्रवार को पिछले सप्ताह की तुलना में मानसून की एक्टिविटी कम होने की संभावना है: गायत्री कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

मानसून द्रोणिका और लो प्रेशर एरिया का दिखेगा असर

मौसम वैज्ञानिक, गायत्री कांचीभोटला का कहना है कि अगले 2 दिनों के बाद फिर से पूरे प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी. हालाकि मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. वर्तमान में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के करीब दर्ज किया गया. अगले 2 दिनों के बाद मानसून की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में बढ़ने की संभावना है. इसका असर मुख्य रूप से दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग में दिखाई देगा.

Chhattisgarh weather update
इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश (ETV Bharat)
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इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश (ETV Bharat)

1 जून से लेकर अब तक सामान्य बारिश वाले जिलों में बालोद बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, कोरबा, कोरिया, मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, मोहला मानपुर चौकी, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सक्ती, सुकमा, सूरजपुर जैसे जिले शामिल हैं: गायत्री कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

मौसम से जुड़ी बड़ी बातें

  • 1 जून से लेकर अब तक सामान्य से कम बारिश वाले जिलों में बस्तर, बेमेतरा, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव और सरगुजा जिले के नाम शामिल है.
  • 1 जून से लेकर अब तक सामान्य से अधिक बारिश वाले जिलों में बलौदा बाजार, बलरामपुर, जांजगीर, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़ शामिल हैं.


24 घंटे के येलो अलर्ट

जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले के एक दो स्थानों का भारी वर्षा होने की संभावना है.


48 घंटे के लिए येलो अलर्ट

जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, बलरामपुर, सूरजपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, कांकेर और नारायणपुर जिले के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.

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इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश (ETV Bharat)
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इन जिलों में शुरू होगी झमाझम बारिश (ETV Bharat)

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