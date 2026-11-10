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रूस में हिरासत में लिया गया छत्तीसगढ़ का व्यक्ति, युद्ध में शामिल होने का दबाव, परिवार का आरोप

रायपुर: परिवार ने सोमवार को आरोप लगाया कि सितंबर में नौकरी के लिए रूस गए रायपुर के एक व्यक्ति को वहां एक "झूठे" ड्रग्स मामले में हिरासत में लिया गया है और उस पर रूसी सेना में शामिल होकर युद्ध में लड़ने का दबाव डाला जा रहा है. ऐसा नहीं करने पर लंबी जेल की सजा भुगतने को लेकर धमकी दी जा रही है.

रायपुर के सेवानिवृत्त पुलिस हेड कांस्टेबल के बेटे, टिकेश्वर साहू (38) के परिवार ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कार्यालय और अन्य अधिकारियों से संपर्क कर उनकी रिहाई सुनिश्चित करने और भारत में उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है.इसी महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में, टिकेश्वर की पत्नी मनोरमा साहू ने दावा किया कि उनके पति को रूस के वोल्गोग्राद में हिरासत में लिया गया है और उनकी वापसी के लिए सरकारी सहायता की मांग की.

पत्र में बताया गया कि टिकेश्वर 8 सितंबर, 2026 को पर्यटक वीजा पर रूस गए थे और 16 सितंबर के बाद से परिवार का उनसे संपर्क टूट गया. बाद में उन्हें पता चला कि रूसी पुलिस ने उन्हें नशीले पदार्थों से जुड़े एक गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया है. पत्र में लिखा- "हमारे परिवार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि वह किसी भी नशीले पदार्थ से संबंधित गतिविधि में शामिल थे। हमें उनकी गिरफ्तारी की परिस्थितियों और मामले की निष्पक्षता पर गंभीर संदेह है."

परिवार ने ये भी बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि उन्हें कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है और लगभग 20 साल की जेल की सजा की चेतावनी दी जा रही है. इससे भी गंभीर बात यह है कि उन पर रूसी सेना में शामिल होने और युद्ध में भाग लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है. परिवार ने रूस में एक निजी वकील नियुक्त किया है.

मनोरमा की बहन निधि साहू ने बताया कि टिकेश्वर पहले रायपुर की एक कंपनी में सेल्स का काम करते थे. उन्होंने परिवार को बताया था कि उन्हें रूस में नौकरी का प्रस्ताव मिला है और नियोक्ता ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी यात्रा की सभी व्यवस्थाएं कर दी जाएगी. उन्होंने पर्यटक वीजा पर यात्रा की क्योंकि नियोक्ता ने बाद में इसे कार्य वीजा में बदलने का वादा किया था. टिकेश्वर 10 सितंबर को वोल्गोग्राद पहुंचे और नियमित रूप से वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार से बात करते रहे. 16 सितंबर के बाद उन्होंने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया. 22 सितंबर को उन्होंने अचानक वीडियो कॉल किया और रोते हुए परिवार को बताया कि उन्हें एक झूठे ड्रग तस्करी मामले में फंसा दिया गया है.

रायपुर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला का आवेदन प्राप्त हो गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों और राज्य गृह विभाग को सूचित कर दिया गया है.