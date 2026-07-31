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छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त प्रदेश के दावों पर सवाल, बढ़ते केस और मौत के आंकड़ों से घिरा स्वास्थ्य विभाग

मानसून में बढ़ते मलेरिया के केस, आंकड़े, सवालों और सियासत पर रिपोर्ट ( Etv Bharat )

बारिश शुरू होते ही प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मलेरिया तेजी से फैल रहा है. सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर संभाग है, जहां जनवरी से अब तक 8,426 से अधिक मलेरिया मरीज मिल चुके हैं. इसके अलावा दुर्ग संभाग के कवर्धा और बिलासपुर संभाग में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. गांवों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को कई इलाकों में विशेष सर्वे और जांच अभियान चलाना पड़ रहा है.

रायपुर . मानसून की बारिश के साथ छत्तीसगढ़ में मलेरिया के केस ना सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि जानलेवा भी हो रहे हैं. सरकार मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी हालात इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. बस्तर, कांकेर, कवर्धा और बिलासपुर समेत कई जिलों में लगातार मरीज बढ़ रहे हैं. कांकेर में तीन स्कूली बच्चों और कवर्धा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है. समय पर जांच, दवा और मेडिकेटेड मच्छरदानियों की उपलब्धता को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है.

कांकेर और कवर्धा में मौतों से बढ़ी चिंता

मलेरिया का सबसे दर्दनाक असर कांकेर और कवर्धा में देखने को मिला है. कांकेर जिले में पिछले दस दिनों के भीतर तीन स्कूली बच्चों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया. हालात की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल खुद कांकेर पहुंचे, अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए. वहीं कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्रों में 70 से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं और तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड के जंगल क्षेत्र में भी 18 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाकर सर्वे और उपचार शुरू किया है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि सरकार का पूरा प्रयास है कि मलेरिया से मौतों का आंकड़ा शून्य रहे.

मानसून के साथ बढ़ा मलेरिया का कहर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकारी आंकड़े दे रहे राहत, लेकिन मौतों ने बढ़ाए सवाल

सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले दो दशकों में मलेरिया की स्थिति में सुधार हुआ है. वर्ष 2000 में API 16.80 और 63 मौतें हुई थीं. वहीं वर्ष 2020 में API 1.17 तक आ गया हालांकि 34 मौतें भी हुईं. जबकि वर्ष 2025 में API घटकर 0.90 और 12 मौतें दर्ज की गईं. सरकार इन आंकड़ों के आधार पर मलेरिया नियंत्रण अभियान को सफल बता रही है, लेकिन इस साल लगातार सामने आई मौतों ने इन दावों की वास्तविकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल API किसी विशेष क्षेत्र में प्रति 1,000 की आबादी पर हर साल मलेरिया के पॉजिटिव मामलों की संख्या को मापता है.

हम फैलाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मौत हुई है इसे छिपा नहीं रहे और अगर मौत एक भी होती है तो हमारी जवाबदारी है कि उसे कम और शून्य करने का प्रयास करें.- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री

मलेरिया की स्थिति (सरकारी आंकड़े) (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या जमीनी स्तर पर फेल हुआ प्रिवेंशन प्लान?

लगातार बढ़ते मामलों के बीच सबसे बड़ा सवाल रोकथाम की तैयारियों को लेकर उठ रहा है. आरोप है कि जिन गांवों में मलेरिया का सबसे ज्यादा खतरा था, वहां समय पर मेडिकेटेड मच्छरदानियां, मेडिकल किट और जांच की सुविधा नहीं पहुंच सकी. कई क्षेत्रों में मरीजों की पहचान भी देर से हुई, जिससे संक्रमण बढ़ा और मौतों का खतरा भी बढ़ गया. यही वजह है कि अब सरकारी प्रिवेंशन प्लान की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं.

कांग्रेस ने सरकार को घेरा

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है. बैज का कहना है कि न तो समय पर जांच हुई, न मेडिकल किट लोगों तक पहुंची और न ही मेडिकेटेड मच्छरदानियों का वितरण सही तरीके से हुआ.

2018 से 2023 के दौरान कांग्रेस सरकार में बस्तर से मलेरिया मुक्त अभियान शुरू किया गया, जिसके बेहतर परिणाम सामने आए थे. अब आखिर मेडिकेटेड मच्छरदानियां और दवाइयां कहां जा रही हैं और जरूरतमंद लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं.- दीपक बैज, PCC चीफ

दावों और हकीकत के बीच बड़ा सवाल

मानसून के साथ मलेरिया का बढ़ता प्रकोप अब केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है. सवाल यही है कि जब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़' के दावे किए जा रहे हैं, तो आखिर हर साल मलेरिया से लोगों की जान क्यों जा रही है?