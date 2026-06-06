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GROUND REPORT: मैनपाट में पीलिया का प्रकोप नहीं, अलग-अलग बीमारियों से हुई मौत

हाल ही में मैनपाट में पीलिया फैलने और मौत की खबरें आईं, लेकिन पड़ताल में अलग बातें सामने आईं, देशदीपक गुप्ता की रिपोर्ट

Mainpat rumor jaundice death
हाल ही में मैनपाट में पीलिया फैलने और मौत की खबरें आईं, लेकिन पड़ताल में अलग बातें सामने आईं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 6, 2026 at 9:09 PM IST

6 Min Read
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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के मैनपाट में पीलिया के फैलाव और उससे मौत की फैली अफवाहों पर ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट की है. हमारी पड़ताल में बड़ा खुलासा भी हुआ है. शुक्रवार को सोशल साइट्स में यह दावा किया गया कि मैनपाट क्षेत्र में पीलिया ने भयावह रूप ले लिया है और 4 लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन पड़ताल में जो बातें सामने आई वो बिलकुल अलग है.

GROUND REPORT: मैनपाट में पीलिया का प्रकोप नहीं, अलग-अलग बीमारियों से हुई मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मैनपाट के अलग-अलग इलाके में पहुंची टीम

दरअसल, मैनपाट क्षेत्र में पीलिया से जुड़ी एक सूचना सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि यहां पूर्व उप सरपंच सहित चार लोगों की मौत पीलिया के कारण हुई है. इसी दावे की पड़ताल के लिए ईटीवी भारत की टीम ने मैनपाट के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा किया. जांच में सामने आया कि जिन चार मौतों को पीलिया से जोड़ा जा रहा था, उनमें से एक मौत सिकलसेल के बाद ब्रेन हेमरेज के कारण हुई थी.

वहीं पूर्व उप सरपंच की मौत हेपेटाइटिस से बताई गई. हालांकि एक मौत की वजह पीलिया ही निकली. पड़ताल में आगे बढ़ने पर तीसरी मौत के मामले में परिजनों ने बताया कि 16 वर्षीय किशोर की मौत पीलिया से हुई थी. इसके अलावा चौथी घटना में सामने आया कि बच्चा बिलासपुर में रहता था और वहीं उसे पीलिया हुआ था, जिसके बाद उसकी स्थिति अब सामान्य है.

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हेल्थ टीम सभी घर में जाकर ऑडिट कर रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब जानिए पड़ताल में कैसे परत दर परत मामले की हकीकत सामने आई-

पहली मौत की पड़ताल

सबसे पहले मृतक पूर्व उप सरपंच जितेंद्र यादव के घर हम पहुंचे तो जितेन्द्र के बड़े भाई प्रकाश यादव से मुलाकात हुई. उन्होंने बताया कि जितेन्द्र सबसे छोटा भाई था. उसको अंबिकापुर में पीलिया बता रहे थे लेकिन जब रायपुर गए तो वहां पता चला कि उसे हेपेटाइटिस हुआ था. मात्र दो दिन में ही मौत हो गई. इधर स्वास्थ्य विभाग ने जितेंद्र की मौत का कारण शॉक सेप्टिक बताया है.

रायपुर में हेपेटाइटिस इ और ए निकला पीलिया नहीं था क्योंकि पीलिया के मरीज तो एक दो महीने में भी ठीक होकर आ जाते हैं .ये एक दो दिन में ही डेथ हो गया- जितेन्द्र यादव, मृतक का भाई

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हेल्थ टीम सभी घर में जाकर ऑडिट कर रही (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दूसरी मौत की पड़ताल

इसके बाद टीम मृतक विकास यादव के घर पहुंची. यहां उसके भाई विक्की यादव ने बताया कि उसको सिकलिंग था तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए, सिटी स्कैन हुआ तो पता चला कि उसके ब्रेन से ब्लड निकल गया है. उसके बाद वहां से रायपुर रेफर कर दिए तो रायपुर में इलाज चला लेकिन डाक्टरों ने जवाब दे दिया की ब्रेन डेड हो गया है.

इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है. पीलिया नहीं था, 7-8 साल पहले उसको पीलिया हुआ था तो ठीक हो गया था- विक्की यादव, मृतक का भाई

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पीलिया से मौत की भी ख़बरें मिलने पर CMHO के साथ प्रशासन की टीम पहुंची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तीसरी मौत की पड़ताल

ईटीवी भारत की टीम 16 साल के मासूम विकास यादव के घर पहुंची. यहां मासूम के पिता सत्य प्रकाश यादव बताते हैं कि बेटे की उम्र 16 साल थी, उसका इलाज नर्मदापुर में कराए, अंबिकापुर ले गए, वहां से रायपुर रेफर कर दिए वहां उसकी मौत हो गई. उसको पीलिया हुआ था. जबकि स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद विकास यादव में बचपन से सिकलसेल होना पाया और उनकी प्रेस रिलीज में हेपेटाइटिस होने से इनकार किया गया है.

CMHO और SDM से भी लिया गया जवाब

ईटीवी भारत ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पी एस मार्को से भी बात की. उन्होंने कहा कि यहां पीलिया फैलने की सूचना मीडिया के माध्यम से लगी थी, पीलिया से मौत की भी ख़बरें आई तो आज हमारी टीम यहां जांच करने आई है. सभी घर में जाकर ऑडिट किया जा रहा है. खानपान के लिए समझाइश भी दी जा रही है.

अभी तक पीलिया के फैलाव जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. ऑडिट पूरा होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि मौत किन कारणों से हुई है- पी.एस. मार्को, CMHO

सूचना पर टीम घर घर जा रही है, पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं, PHE की टीम हैंडपंप में क्लोरीनेशन कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर साथ में है वो जांच कर रहे हैं- फागेश सिन्हा, SDM

बहरहाल, पूरे मामले में आधी हकीकत आधा फ़साना की तर्ज पर आप तक जानकारियां अब तक पहुंचाई जा रही थी. लेकिन ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड पर जाकर एक एक केस स्टडी की पड़ताल की, ना सिर्फ मृतकों की मेडिकल रिपोर्ट्स हमने देखी बल्कि परिजनों से ही जाना की बीमारी क्या थी और मौत की वजह क्या थी. पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि चार नहीं कुल 3 मौत हाल में हुई है, जिनमें से सिर्फ एक मौत पीलिया से हुई है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की प्रेस रिलीज

इधर देर शाम शासन से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया जिनकी संयुक्त दल ने जांच में पाया गया कि ग्राम कुनिया निवासी जितेन्द्र यादव की मृत्यु अस्पताल की रिपोर्ट एवं वर्बल ऑटोप्सी के अनुसार सेप्टिक शॉक (एमओडीएस) के कारण हुई थी. वहीं ग्राम बरिमा निवासी भगवती यादव में हेपेटाइटिस-ए की पुष्टि हुई थी.

इसी प्रकार ग्राम बरिमा के विकास यादव की मृत्यु के संबंध में प्राप्त चिकित्सकीय रिपोर्टों में अलग-अलग चिकित्सकीय कारणों का उल्लेख है. वहीं ग्राम नर्मदापुर निवासी विकास यादव को हेपेटाइटिस नहीं था तथा वे बचपन से सिकल सेल रोग से पीड़ित थे. रायपुर में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई. ग्राम केसरा निवासी आकांक्षा यादव भी हेपेटाइटिस से प्रभावित नहीं थीं. वे लंबे समय से टीबी एवं श्वसन संबंधी बीमारी से पीड़ित थीं तथा उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई.

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