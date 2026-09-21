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छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का गांजा जब्त , 10 आरोपी गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कार्रवाई

महासमुंद में गांजा तस्करों पर पुलिस का सबसे बड़ा प्रहार हुआ. 246 किलो गांजे के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. राहुल भोई की रिपोर्ट

Mahasamund Police
महासमुंद पुलिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 21, 2026 at 11:01 PM IST

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महासमुंद: छत्तीसगढ़ की महासमुंद पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है. एक दिन में तीन जगहों पर कार्रवाई में पुलिस ने 246 किलो गांजा बरामद किया है. यह कार्रवाई महासमुंद, सांकरा और बसना थाना क्षेत्र में हुई है. इस गांजे की अनुमानित कीमत 1 करोड़ 23 लाख 12 हजार 500 रुपये है. गांजा तस्करी में एक नाबालिग भी पुलिस के शिकंजे में आया है.

एक दिन में तीन कार्रवाई, 246 किलो गांजा जब्त

पहली कार्रवाई महासमुंद थाना क्षेत्र के घोड़ारी नाके के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि दो कारों में गांजा ओडिशा से भिलाई ले जाया जा रहा है. चेकिंग देखकर तस्करों ने वाहन वापस मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों कारों को मूढ़ेना के पास पकड़ लिया. तलाशी में एक कार से 117.15 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 58 लाख 57 हजार 500 रुपये है. इस मामले में तीन आरोपियों के साथ एक नाबालिग को पकड़ा गया. पुलिस ने गांजा के अलावा दो कारें, चार मोबाइल और सोने जैसे आभूषण जब्त किए हैं. इस मामले में कुल जब्ती करीब 71 लाख 96 हजार 500 रुपये की है.

Crackdown On Cannabis Smugglers
गांजा तस्करों पर कार्रवाई (ETV BHARAT)

दूसरी कार्रवाई सांकरा थाना क्षेत्र के बिजेपुर मोड़, NH-53 पर हुई. पुलिस और एएनटीएफ (एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स) की टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक सफेद रंग की बलेनो कार को रोककर तलाशी ली. कार से 83.100 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 41 लाख 55 हजार रुपये बताई गई है. गांजा तस्करी में इस्तेमाल बलेनो कार और तीन मोबाइल भी जब्त किए गए. इस मामले में मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के रहने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. कुल जब्ती करीब 47 लाख 85 हजार रुपये की है.

Operation Nischay In Mahasamund
महासमुंद में ऑपरेशन निश्चय (ETV BHARAT)

तीसरी कार्रवाई बसना थाना क्षेत्र के पलसापाली में हुई. पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने ओडिशा की ओर से आ रही थार वाहन क्रमांक MH 31 GA 9533 को घेराबंदी कर पकड़ा. तलाशी में वाहन से 46 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपये है. पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा के बलांगीर से लाकर महाराष्ट्र के नागपुर ले जाने की बात बताई. पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से गांजा के अलावा करीब 15 लाख रुपये कीमत की थार और दो मोबाइल जब्त किए गए. इस मामले में कुल जब्ती करीब 38 लाख 20 हजार रुपये की है.

ऑपरेशन निश्चय के तहत महासमुंद पुलिस और एएनटीएफ की टीम लगातार अंतरराज्यीय गांजा तस्करी पर नजर रख रही है. एक ही दिन में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 246 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया गया है और 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की टीमों द्वारा ओडिशा से छत्तीसगढ़ होते हुए दूसरे राज्यों में गांजा तस्करी करने वाले नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. आने वाले दिनों में भी तस्करी के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी- सुशील कुमार नायक, एएसपी, महासमुंद

एएसपी ने बताया कि तीनों मामलों में गांजा की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 23 लाख 12 हजार 500 रुपये है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस गांजा तस्करी के मास्टरमाइंड की भी तलाश कर रही है.महासमुंद पुलिस ने पेट्रोलिंग और जांच तेज कर दी है.

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ऑपरेशन निश्चय
महासमुंद एएसपी सुशील कुमार नायक
MAHASAMUND POLICE

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