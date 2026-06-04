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छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव, बीजेपी ने कांग्रेस को पछाड़ा, कई जगह खिला कमल

नागरिक और पंचायत निकायों के आम और उपचुनावों के लिए मतदान 1 जून को हुआ था. शहरी निकाय चुनावों में 84.58 प्रतिशत और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में 78.61 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. EVM के ज़रिए हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के वोटों की गिनती गुरुवार को हुई। हालांकि, बैलेट पेपर के ज़रिए हुए पंचायत चुनावों के वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद ही कर ली गई थी, जबकि वोटों का मिलान और अंतिम नतीजों की घोषणा गुरुवार को हुई.

इसी तरह, 71 पार्षद सीटों में से, जिनके लिए इस हफ्ते अलग-अलग शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव और उपचुनाव हुए थे, BJP ने 39 सीटें जीतीं और कांग्रेस 30 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि दो वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे. यह जानकारी राज्य चुनाव आयोग ने दी है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नए बने और खाली पड़े शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों और उपचुनावों में, सत्ताधारी BJP ने पांच में से तीन अध्यक्ष पद जीत लिए हैं. जबकि विपक्षी कांग्रेस ने दो पद हासिल किए. गुरुवार को घोषित इन नतीजों से दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला साफ दिखा.

नतीजों से पता चला कि BJP ने नगर पंचायत बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा ज़िला), शिवनंदनपुर (सूरजपुर ज़िला) और सहसपुर लोहारा (कबीरधाम ज़िला) में अध्यक्ष पद जीते. कांग्रेस घुमका नगर पंचायत (राजनांदगांव ज़िला) और पलारी नगर पंचायत (बालोद ज़िला) में विजयी रही.शहरी स्थानीय निकायों के चुनावी नतीजों से साफ हुआ कि BJP ने 39 सीटें जीती और कांग्रेस ने 30 सीटें जीती. दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला.

छत्तीसगढ़ में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव पार्टी आधार पर होते हैं, जबकि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर होते हैं. 1 जून को हुए चुनावों में शहरी स्थानीय निकायों के पांच अध्यक्ष पदों और 71 पार्षद सीटों के लिए मतदान हुआ था. सहसपुर लोहारा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए और अलग-अलग नागरिक निकायों में 11 पार्षद सीटों के लिए उपचुनाव हुए, जबकि चार नए बने नगर पंचायतों- घुमका, बाम्हनीडीह, शिवनंदनपुर और पलारी में चार अध्यक्ष पदों और 60 पार्षद सीटों के लिए आम चुनाव हुए. तीन-स्तरीय पंचायत चुनावों में कुल 1,228 पदों के लिए चुनाव हुए. इनमें 1,136 वार्ड पंच पद, 82 सरपंच और 10 जनपद पंचायत सदस्य पद शामिल थे. 385 वार्ड पंच पदों के लिए कोई नामांकन नहीं मिला, जबकि चार नामांकन रद्द कर दिए गए. 640 वार्ड पंच पदों के लिए चुनाव निर्विरोध तय हो गए, जबकि बाकी 107 सीटों के लिए मतदान हुआ. इसी तरह, 82 सरपंच पदों में से 30 पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ और तीन नामांकन रद्द कर दिए गए। पंद्रह सरपंच निर्विरोध चुने गए, जबकि बाकी 34 पदों के लिए मतदान हुआ.

BJP और कांग्रेस दोनों ने चुनावों में जीत का दावा किया

नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रदेश BJP अध्यक्ष किरण देव ने चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के लिए मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि ये नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार के जन-कल्याण और विकास के एजेंडे पर लोगों के भरोसे को दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि BJP उम्मीदवार सरिता संतोष मिश्रा ने कबीरधाम जिले की सहसपुर लोहारा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव 762 वोटों से जीता.

बाम्हनीडीह, सहसपुर लोहारा और शिवनंदनपुर नगर पंचायतों में भगवा पार्टी की जीत से पता चलता है कि मतदाता BJP के विकास-उन्मुख शासन का समर्थन कर रहे हैं. मैं इसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि पार्टी ने शहरी निकायों और पंचायत चुनावों, दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्होंने दावा किया कि अलग-अलग पदों पर चुने गए 543 से ज़्यादा नए पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे

कांग्रेस उम्मीदवारों ने जगदलपुर, बिलासपुर और कांकेर जैसे नगर निगमों के वार्डों में भी जीत हासिल की है, इसके अलावा उन्होंने घुमका और पलारी नगर पंचायतों और शहरी निकायों के 30 पार्षद वार्डों में भी जीत दर्ज की है- सुशील आनंद शुक्ला, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग

सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि ये नतीजे लोगों के बीच BJP सरकार के प्रति बढ़ती असंतोष को दर्शाते हैं.ये परिणाम 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के मिजाज में आए बदलाव का संकेत हैं.