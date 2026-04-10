छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 13 अप्रैल को जारी होगी प्रारंभिक मतदाता सूची
आगामी मई-जून माह में संभावित चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारियां तेज कर दी गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 10, 2026 at 7:10 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मई-जून 2026 की तैयारियां तेज कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सारी प्रक्रिया समय पर और बिना गलती के पूरी हो. इसके लिए शुक्रवार को निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की ब्रीफिंग आयोजित की गई.
अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए?
राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पूरी तरह सही और पारदर्शी होनी चाहिए. कोई भी योग्य नागरिक वोटर लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए. साथ ही सभी दावे और आपत्तियों की अच्छी तरह जांच हो और तय समय सीमा के भीतर सभी काम पूरे किए जाएं.
चुनाव से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें जानिए
- 1 अप्रैल 2026- पात्रता तिथि (18 साल पूरा होना जरूरी)
- 13 अप्रैल 2026- प्रारंभिक मतदाता सूची जारी
- 20 अप्रैल 2026 तक- दावा और आपत्तियां जमा
- 27 अप्रैल 2026 तक- शिकायतों का निपटारा
- 05 मई 2026- अंतिम मतदाता सूची जारी
कौन बन सकता है मतदाता और कैसे होगा नाम जोड़ना?
जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2026 तक 18 साल हो गई हो. जिनका नाम विधानसभा मतदाता सूची में पहले से दर्ज हो. वहीं मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने या नाम में सुधार करने या नाम हटाने के लिए निर्धारित फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा.
नगरीय निकाय औऱ पंचायत चुनाव के पद
नगरीय निकाय के आम चुनाव के लिए अध्यक्ष के 4 पद और पार्षद के 60 पद हैं. साथ ही उपचुनाव के लिए भी अध्यक्ष के 4 पद और पार्षद के 17 पद हैं. वहीं पंचायत चुनाव की बात करें तो जनपद पंचायत सदस्य के 10 पद, सरपंच के 82 पद और पंच के 1110 पद पर चुनाव होने हैं.
आयोग ने खास तौर पर कहा है कि मतदाता सूची में कोई गलती न हो. काम की लगातार निगरानी हो और अधिकारी पूरी जिम्मेदारी से काम करें.