ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी, जानिए अध्यक्ष-पार्षद के कहां-कितने पद

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी, जानिए अध्यक्ष-पार्षद के कहां-कितने पद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों की नई निर्वाचक नामावली 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी. जिन लोगों का नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में संबंधित क्षेत्र, वार्ड या पंचायत में दर्ज होगा, वही मतदाता स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे.

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है. वर्ष 2026 में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उप-निर्वाचन के लिए इसे तैयार किया जा रहा है.

आवेदन करके जुड़वा सकते हैं नाम

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारूप क-1 में आवेदन देकर स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. यह आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा.

नगरीय निकायों में इतने पद खाली

नगरीय निकाय उप-निर्वाचन के तहत दो नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पद खाली हैं. इनमें नगरपालिका परिषद सारंगढ़ (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) और नगरपालिका परिषद शिवपुर-चरचा (जिला कोरिया) शामिल है. इसके अलावा पार्षदों के 15 पद भी रिक्त हैं. वहीं नए बने चार नगर पंचायतों में भी चुनाव होगा. इन चार निकायों में अध्यक्ष के 4 पद और पार्षदों के 60 पद खाली हैं.

इन 4 नई नगर पंचायत में होगा चुनाव

घुमका (राजनांदगांव)

बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा)

शिवनंदनपुर (सूरजपुर)

पलारी (बलौद)

पंचायतों में भी कई पद रिक्त

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भी कई पद खाली हैं. जनपद पंचायत सदस्य के 8 पद और सरपंच के 78 पद खाली हैं. वहीं पंच के भी 1056 पद हैं, इस तरह राज्य के 33 जिलों में कुल 1142 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे.

मतदाता सूची तैयार करने का पूरा शेड्यूल

अधिकारियों का प्रशिक्षण- 24 मार्च 2026 तक

मतदाता सूची का मुद्रण- 9 अप्रैल 2026 तक

प्रारंभिक प्रकाशन- 13 अप्रैल 2026

दावे-आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि- 20 अप्रैल 2026

प्रारूप क-1 में दावा देने की अंतिम तिथि- 24 अप्रैल 2026

दावे-आपत्तियों का निराकरण- 23 अप्रैल 2026 तक

अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 5 मई 2026

फैसले के खिलाफ अपील का भी मौका

यदि किसी मतदाता की आपत्ति या दावा खारिज हो जाता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के खिलाफ 5 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी के पास अपील कर सकता है.