छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी, जानिए अध्यक्ष-पार्षद के कहां-कितने पद

नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उप निर्वाचन 2026 के लिए निर्वाचक नामावली कार्यक्रम जारी किया गया है. 5 मई को अंतिम प्रकाशन होगा.

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 8:37 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने और उसके पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है. वर्ष 2026 में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उप-निर्वाचन के लिए इसे तैयार किया जा रहा है.

अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर बनेगी मतदाता सूची

आयोग के अनुसार स्थानीय निकायों की नई निर्वाचक नामावली 1 अप्रैल 2026 की स्थिति के आधार पर तैयार की जाएगी. जिन लोगों का नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में संबंधित क्षेत्र, वार्ड या पंचायत में दर्ज होगा, वही मतदाता स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के पात्र होंगे.

वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी, जानिए अध्यक्ष-पार्षद के कहां-कितने पद

आवेदन करके जुड़वा सकते हैं नाम

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रारूप क-1 में आवेदन देकर स्थानीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. यह आवेदन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा करना होगा.

नगरीय निकायों में इतने पद खाली

नगरीय निकाय उप-निर्वाचन के तहत दो नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पद खाली हैं. इनमें नगरपालिका परिषद सारंगढ़ (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) और नगरपालिका परिषद शिवपुर-चरचा (जिला कोरिया) शामिल है. इसके अलावा पार्षदों के 15 पद भी रिक्त हैं. वहीं नए बने चार नगर पंचायतों में भी चुनाव होगा. इन चार निकायों में अध्यक्ष के 4 पद और पार्षदों के 60 पद खाली हैं.

इन 4 नई नगर पंचायत में होगा चुनाव

  • घुमका (राजनांदगांव)
  • बम्हनीडीह (जांजगीर-चांपा)
  • शिवनंदनपुर (सूरजपुर)
  • पलारी (बलौद)

पंचायतों में भी कई पद रिक्त

त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में भी कई पद खाली हैं. जनपद पंचायत सदस्य के 8 पद और सरपंच के 78 पद खाली हैं. वहीं पंच के भी 1056 पद हैं, इस तरह राज्य के 33 जिलों में कुल 1142 पदों पर चुनाव कराए जाएंगे.

मतदाता सूची तैयार करने का पूरा शेड्यूल

  • अधिकारियों का प्रशिक्षण- 24 मार्च 2026 तक
  • मतदाता सूची का मुद्रण- 9 अप्रैल 2026 तक
  • प्रारंभिक प्रकाशन- 13 अप्रैल 2026
  • दावे-आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि- 20 अप्रैल 2026
  • प्रारूप क-1 में दावा देने की अंतिम तिथि- 24 अप्रैल 2026
  • दावे-आपत्तियों का निराकरण- 23 अप्रैल 2026 तक
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन- 5 मई 2026

फैसले के खिलाफ अपील का भी मौका

यदि किसी मतदाता की आपत्ति या दावा खारिज हो जाता है, तो वह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के खिलाफ 5 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी के पास अपील कर सकता है.

