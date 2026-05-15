ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा: केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान

केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान गुरुवार को रायपुर के सेरीखेड़ी पहुंचे और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे कामों का निरीक्षण किया.

National Rural Livelihood Mission
केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं. जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और महिला समूहों को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी और योजनाओं के और विस्तार पर जोर दिया. सेरीखेड़ी में मंत्री ने बकरी पालन परियोजना, कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों, आजीविका सेवा केंद्र, प्रोजेक्ट पिंक दीदी, बिजनेस दीदी, मशरूम उत्पादन बड़ी उत्पादन कार्यों की जानकारी ली.

एकीकृत बकरी पालन मॉडल अजा की तारीफ

मंत्री पासवान ने विशेष रूप से एकीकृत बकरी पालन मॉडल अजा की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ-साथ वैज्ञानिक पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि अजा परियोजना के द्वारा स्व सहायता समूह की दीदियों को बकरी पालन की दिशा में बाजार लिंकेज की व्यवस्था सराहनीय है. इसका अनुकरण सभी जगह किया जाना चाहिए. इस परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ एवं आधुनिक शेड, टीकाकरण, बीमा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जैविक खाद निर्माण जैसी व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. पासवान ने महिलाओं द्वारा तकनीक आधारित एवं वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे कार्यों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरणादायी पहल बताया.

Union Minister Kamlesh Paswan
सेरीखेड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर उन्होंने कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दीदियों से मुलाकात की. दीदियों ने अपने अनुभव मंत्री के साथ साझा किए. दीदियों ने बताया कि पहले वे सिर्फ घर संभाला करतीं थी. अब एफपीओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बन कर उन्हें सम्मान के साथ आय भी मिल रही है.

National Rural Livelihood Mission
केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान का स्वागत (ETV Bharat Chhattisgarh)

ई-ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी

केंद्रीय मंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित ई-ऑटो सेवा “प्रोजेक्ट पिंक दीदी” की भी सराहना की. उन्होंने पिंक दीदी ई-ऑटो सेवा की हितग्राही महिलाओं से मुलाकात की. मंत्री पासवान ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ नवा रायपुर में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

National Rural Livelihood Mission
कृषक उत्पादक समूह की दीदियों से केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की मुलाकात (ETV Bharat Chhattisgarh)

महुआ कुकीज के स्वाद की मंत्री ने की तारीफ

रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री पासवान को बिहान समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री एवं जोरन जैसे फूड ब्रांड के बारे में जानकारी दी. मंत्री ने महुआ कुकीज का स्वाद लेकर उसकी प्रशंसा की.

Union Minister Kamlesh Paswan
बिहान योजना के अंतर्गत महिलाएं बना रही केक ब्रेड और बिस्किट (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा एनआरडीए के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट पिंक आटो में महिलाएं नवा रायपुर सहित राजधानी रैपीडो ई रिक्शा का संचालन करती हैं. जिससे महिलाएं प्रति माह 30 से 35 हजार रुपए कमाती है. वहीं अधिकारियों ने बताया कि महिला समूहों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, कैंटीन संचालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से हजारों महिलाएं जुड़कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन, जेंडर रणनीति एवं दिव्यांग एवं वृद्धजन समावेशन जैसे सामाजिक सरोकारों पर भी प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं. मंत्री ने महुआ कुकीज का स्वाद लेकर उसकी प्रशंसा की.

National Rural Livelihood Mission
एनआरएलएम के अंतर्गत महिलाएं बना रही रेडीमेड कपड़े (ETV Bharat Chhattisgarh)
पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें, आर्थिक संकट से जूझ रहा देश: भूपेश बघेल
जानिए कौन थे पंडित पचकौड प्रसाद पांडेय, बाजा मास्टर के नाम से क्यों हुए मशहूर

TAGGED:

KAMLESH PASWAN
कमलेश पासवान
छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल
NATIONAL RURAL LIVELIHOOD MISSION
CHHATTISGARH LIVELIHOOD MODEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.