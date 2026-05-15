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छत्तीसगढ़ का आजीविका मॉडल दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणा: केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान

मंत्री पासवान ने विशेष रूप से एकीकृत बकरी पालन मॉडल अजा की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के साथ-साथ वैज्ञानिक पशुपालन को भी बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि अजा परियोजना के द्वारा स्व सहायता समूह की दीदियों को बकरी पालन की दिशा में बाजार लिंकेज की व्यवस्था सराहनीय है. इसका अनुकरण सभी जगह किया जाना चाहिए. इस परियोजना के अंतर्गत स्वच्छ एवं आधुनिक शेड, टीकाकरण, बीमा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और जैविक खाद निर्माण जैसी व्यवस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं. पासवान ने महिलाओं द्वारा तकनीक आधारित एवं वैज्ञानिक पद्धति से किए जा रहे कार्यों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रेरणादायी पहल बताया.

रायपुर: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं. जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और महिला समूहों को बेहतर कार्य के लिए बधाई दी और योजनाओं के और विस्तार पर जोर दिया. सेरीखेड़ी में मंत्री ने बकरी पालन परियोजना, कृषि आधारित आजीविका गतिविधियों, आजीविका सेवा केंद्र, प्रोजेक्ट पिंक दीदी, बिजनेस दीदी, मशरूम उत्पादन बड़ी उत्पादन कार्यों की जानकारी ली.

सेरीखेड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस अवसर पर उन्होंने कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दीदियों से मुलाकात की. दीदियों ने अपने अनुभव मंत्री के साथ साझा किए. दीदियों ने बताया कि पहले वे सिर्फ घर संभाला करतीं थी. अब एफपीओ की बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बन कर उन्हें सम्मान के साथ आय भी मिल रही है.

केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान का स्वागत (ETV Bharat Chhattisgarh)

ई-ऑटो सेवा प्रोजेक्ट पिंक दीदी

केंद्रीय मंत्री ने महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा संचालित ई-ऑटो सेवा “प्रोजेक्ट पिंक दीदी” की भी सराहना की. उन्होंने पिंक दीदी ई-ऑटो सेवा की हितग्राही महिलाओं से मुलाकात की. मंत्री पासवान ने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ नवा रायपुर में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

कृषक उत्पादक समूह की दीदियों से केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान की मुलाकात (ETV Bharat Chhattisgarh)

महुआ कुकीज के स्वाद की मंत्री ने की तारीफ

रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री पासवान को बिहान समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य सामग्री एवं जोरन जैसे फूड ब्रांड के बारे में जानकारी दी. मंत्री ने महुआ कुकीज का स्वाद लेकर उसकी प्रशंसा की.

बिहान योजना के अंतर्गत महिलाएं बना रही केक ब्रेड और बिस्किट (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा एनआरडीए के सहयोग से संचालित प्रोजेक्ट पिंक आटो में महिलाएं नवा रायपुर सहित राजधानी रैपीडो ई रिक्शा का संचालन करती हैं. जिससे महिलाएं प्रति माह 30 से 35 हजार रुपए कमाती है. वहीं अधिकारियों ने बताया कि महिला समूहों के माध्यम से कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई, कैंटीन संचालन एवं अन्य आजीविका गतिविधियों से हजारों महिलाएं जुड़कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं. इसके साथ ही वित्तीय समावेशन, जेंडर रणनीति एवं दिव्यांग एवं वृद्धजन समावेशन जैसे सामाजिक सरोकारों पर भी प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं. मंत्री ने महुआ कुकीज का स्वाद लेकर उसकी प्रशंसा की.