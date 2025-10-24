ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि जांच में यह पता चला कि प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य बघेल ने इसमें लाभ लेने के साथ बहुत सारे पैसे की हैंडलिंग भी की है. यह रकम लगभग 1000 करोड़ के आसपास है. शराब घोटाला में लगभग 20 करोड़ का लाभ चैतन्य बघेल ने लिया है. इसी भूमिका को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था.

ईडी के वकील ने शराब घोटाला केस में दी जानकारी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच कर रहा था और यह जांच मुख्य रूप से शराब घोटाला से जुड़े हुए मामले में हो रही थी. जांच के दौरान ऐसे प्रमाण मिले जिसमें ऐसा लगा कि शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुख्य भूमिका रही है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की बेल पिटीशन पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. उसके बाद कोर्ट ने शनिवार तक के लिए चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. फिलहाल शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल 29 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए हैं. 29 अक्टूबर को चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी होगी.

शुक्रवार को चैतन्य बघेल की जमानत याचिका प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट में लगाई गई थी, लेकिन इस पर आज सुनवाई नहीं हो पाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और शनिवार को कोर्ट अपना फैसला देगी- सौरभ पांडेय, वकील, ईडी

बचाव पक्ष ने क्या दलील दी?: इस केस में बचाव पक्ष यानि की चैतन्य बघेल के वकील ने भी अपनी दलील पेश की है. उन्होंने कहा कि एसीबी की कार्रवाई में भी चैतन्य बघेल का FIR में नाम नहीं था. इसके साथ ही चैतन्य बघेल का कभी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया गया. बिना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए ही इन्हें अरेस्ट किया गया है. अपने आप में यह गलत है.

बचाव पक्ष की दलील के जवाब में प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा यह बताया गया कि मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 45 अपने आप में एक स्वतंत्र धारा है. जिसकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज विजय मदन लाल चौधरी के द्वारा दी गई है. उसमें कहा गया है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में गिरफ्तारी करनी है, तो सीआरपीसी सी अलग होती है, सेक्शन 19 है.

ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि मनी लांड्रिंग एक्ट में जो अरेस्ट को डील करता है वह तभी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है जब उसके खिलाफ में कोई पुख्ता प्रमाण आएंगे. जमानत के लिए ये वो आधार ले रहे हैं कि मेरे को अभियुक्त नहीं बनाया गया. पप्पू बंसल की गवाही पर मेरे को अरेस्ट किया गया है. पप्पू बंसल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था. अगर इनको मनी लांड्रिंग केस में जमानत चाहिए तो मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 45 के राइडर को पार करना पड़ेगा. इसे पार करने में चैतन्य बघेल अक्षम हैं.

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और जमानत याचिका के फैसले को सुरक्षित रख दिया. शनिवार को कोर्ट जमानत पर फैसला सुनाएगी. छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था. तब से चैतन्य बघेल जेल में बंद हैं.