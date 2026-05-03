छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी रेड में बड़ा खुलासा, 53 लाख रुपये कैश और करोड़ों के गहने जब्त
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने छापेमारी कार्रवाई के बाद बड़ा खुलासा किया है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 3, 2026 at 4:54 PM IST
रायपुर/ नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में ईडी ने राज्य के कई जिलों में रेड की कार्रवाई की है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई. इसमें 53 लाख रुपये कैश और 4 करोड़ से ज्यादा के गहने बरामद किए हैं. ईडी ने रायपुर, दुर्ग भिलाई और बिलासपुर में छापे मारे थे. रेड की यह कार्रवाई शराब व्यापारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिज़नेसमैन और कॉर्पोरेट कंपनियों के ठिकानों पर 30 अप्रैल को की गई थी.
लाखों के कैश और करोड़ों के गहने बरामद
ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी है. ईडी ने बयान में कहा कि इन कंपनियों पर शक है कि उन्होंने इस स्कैम से हुई क्राइम की कमाई को हासिल किया, संभाला, लेयर किया या छिपाया है. ईडी की तलाशियों के दौरान 53 लाख रुपये कैश और 4.86 करोड़ रुपये कीमत के 3.23 किलो सोने के गहने और बुलियन ज़ब्त किए गए, इसके अलावा दोष साबित करने वाले डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस भी मिले हैं.
ED, Raipur Zonal Office, has conducted simultaneous search operations at 13 locations across Raipur, Durg/Bhilai, and Bilaspur districts of Chhattisgarh, pertained to liquor traders, Chartered Accountants, businesspersons and corporate entities on 30/04/2026 under PMLA, 2002 in… pic.twitter.com/mm5UrmxXnM— ED (@dir_ed) May 3, 2026
शराब घोटाले में ईडी का एक्शन तेज
सेंट्रल एजेंसी ने इस मामले में पहले भी कई राउंड की तलाशी ली है और अब तक 380 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है.ED के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था.
शराब घोटाले में ईडी के आरोप
ED ने आरोप लगाया है कि राज्य के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े एक क्रिमिनल सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ एक्साइज डिपार्टमेंट को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से हुई कमाई 2,883 करोड़ रुपये आंकी गई है
शराब घोटाले में ईडी ने अब तक 6 चार्जशीट दाखिल की है. इस घोटाले में 81 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं. जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, IAS अधिकारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी और रिटायर्ड IAS अधिकारी अनिल टुटेजा शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व एक्साइज मंत्री कवासी लखमा और CM ऑफिस में पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया भी आरोपी बनाए गए हैं.