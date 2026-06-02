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रायपुर के स्पेशल कोर्ट में ED ने अपनी छठी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट की दायर, 4 नए आरोपी नामजद

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के तहत 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्तियां जब्त की हैं.

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 2, 2026 at 8:58 AM IST

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रायपुर: रायपुर EOW/ACB द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ED की जांच में यह खुलासा हुआ कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सेवानिवृत्त IAS के नेतृत्व वाले एक शराब सिंडिकेट ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, डिस्टिलरी मालिकों और निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके साल 2019 और 2023 के बीच छत्तीसगढ़ की आबकारी व्यवस्था में सुनियोजित तरीके से हेरफेर किया. इस हेरफेर के माध्यम से, शराब खरीददारों में वृद्धि, बिना हिसाब-किताब वाली शराब के गोपनीय निर्माण और पसंदीदा संस्थाओं को दिए गए FL-10A लाइसेंसों के जरिए कमीशन की वसूली करके 2883 करोड़ रुपये से ज्यादा की अपराध से अर्जित संपत्ति जुटाई गई थी.

पहला PAO विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी अचल संपत्तियों को कुर्क किया. विकास अग्रवाल ने सिंडिकेट के जमीनी स्तर के वित्तीय प्रबंधक के रूप में काम किया. वह डिस्टिलरियों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन इकट्ठा करता था. जिसके बाद यह सीधे अनवर ढेबर तक फंड पहुंचाता था. विकास अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को उनकी अपराध से अर्जित संपत्ति के समतुल्य मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है. इसके अलावा अनवर ढेबर की बेनामी संपत्तियां जिनमें रायपुर के ढेबर सिटी होम्स में कई प्लॉट जो उनकी लाभकारी नियंत्रण वाली फर्म M/s A. Dhebar Buildcon के माध्यम से रखे गए थे, जिसमे रायपुर में M/s Shining Star Buildcon, M/s Moonlight Real Estate, M/s Swarn Infrabuild, और M/s Jai Gurudev Infrastructure के माध्यम से रखे गए थे ये सभी शामिल हैं.

शराब घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके अर्जित की गई प्रत्यक्ष अपराध से अर्जित संपत्ति के रूप में कुर्क की गई हैं. इस PAO के तहत कुल कुर्की लगभग 30 करोड़ रुपये की है. दूसरे PAO के तहत होटल वेस्टिन गोवा गांव अंजुना, उत्तरी गोवा को अटैच किया गया है. यह एक प्रीमियम होटल प्रॉपर्टी है जो M/s Pacifica Hotels India Private Limited के नाम पर है. जिसके निदेशकों में राहुल अग्रवाल और विजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं. जांच में यह साबित हुआ कि इस होटल को पूरी तरह से अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था. जिसके लिए लगभग 110 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. यह रकम शराब घोटाले से मिले बेहिसाब कैश के रूप में थी, जिसे चैतन्य बघेल के कहने पर हाथों-हाथ पहुंचाया गया था.

तीसरा PAO, तीन FL-10A लाइसेंसधारी कंपनियों - M/s Om Sai Beverages Pvt. Ltd., M/s Dishita Ventures Pvt. Ltd., और M/s Nexgen Power Engitech Pvt. Ltd. के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड को अटैच किया गया है. इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50 से 60% हिस्सा सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया गया था. जिसकी कुल रकम लगभग 51 करोड़ रुपये होती है.

विजय भाटिया सिंडिकेट से करीबी संबंध रखने वाला एक कारोबारी, जिसे दबाव डालकर M/s Om Sai Beverages में 52.5% बेनामी हिस्सेदारी ट्रांसफर की गई थी. टी. भुवनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा जिसने सिंडिकेट की ओर से करोड़ों रुपये नकद में इधर-उधर पहुंचाए थे, जिसमे निखिल चंद्रकार भी है. इसके साथ ही, PMLA केस में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर अब 85 हो गई है.

रायपुर प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय ने 28 मई 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत तीन अस्थायी कुर्की आदेश (PAOs) जारी किए हैं. इन आदेशों के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के संबंध में 200 करोड़ रुपये के कम्बाइंड मूल्य और 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के संयुक्त बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है.

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