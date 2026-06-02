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रायपुर के स्पेशल कोर्ट में ED ने अपनी छठी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट की दायर, 4 नए आरोपी नामजद

रायपुर: रायपुर EOW/ACB द्वारा दर्ज FIR के आधार पर ED की जांच में यह खुलासा हुआ कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सेवानिवृत्त IAS के नेतृत्व वाले एक शराब सिंडिकेट ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, डिस्टिलरी मालिकों और निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके साल 2019 और 2023 के बीच छत्तीसगढ़ की आबकारी व्यवस्था में सुनियोजित तरीके से हेरफेर किया. इस हेरफेर के माध्यम से, शराब खरीददारों में वृद्धि, बिना हिसाब-किताब वाली शराब के गोपनीय निर्माण और पसंदीदा संस्थाओं को दिए गए FL-10A लाइसेंसों के जरिए कमीशन की वसूली करके 2883 करोड़ रुपये से ज्यादा की अपराध से अर्जित संपत्ति जुटाई गई थी.

पहला PAO विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी अचल संपत्तियों को कुर्क किया. विकास अग्रवाल ने सिंडिकेट के जमीनी स्तर के वित्तीय प्रबंधक के रूप में काम किया. वह डिस्टिलरियों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन इकट्ठा करता था. जिसके बाद यह सीधे अनवर ढेबर तक फंड पहुंचाता था. विकास अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को उनकी अपराध से अर्जित संपत्ति के समतुल्य मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है. इसके अलावा अनवर ढेबर की बेनामी संपत्तियां जिनमें रायपुर के ढेबर सिटी होम्स में कई प्लॉट जो उनकी लाभकारी नियंत्रण वाली फर्म M/s A. Dhebar Buildcon के माध्यम से रखे गए थे, जिसमे रायपुर में M/s Shining Star Buildcon, M/s Moonlight Real Estate, M/s Swarn Infrabuild, और M/s Jai Gurudev Infrastructure के माध्यम से रखे गए थे ये सभी शामिल हैं.

शराब घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके अर्जित की गई प्रत्यक्ष अपराध से अर्जित संपत्ति के रूप में कुर्क की गई हैं. इस PAO के तहत कुल कुर्की लगभग 30 करोड़ रुपये की है. दूसरे PAO के तहत होटल वेस्टिन गोवा गांव अंजुना, उत्तरी गोवा को अटैच किया गया है. यह एक प्रीमियम होटल प्रॉपर्टी है जो M/s Pacifica Hotels India Private Limited के नाम पर है. जिसके निदेशकों में राहुल अग्रवाल और विजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं. जांच में यह साबित हुआ कि इस होटल को पूरी तरह से अपराध से अर्जित धन से खरीदा गया था. जिसके लिए लगभग 110 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. यह रकम शराब घोटाले से मिले बेहिसाब कैश के रूप में थी, जिसे चैतन्य बघेल के कहने पर हाथों-हाथ पहुंचाया गया था.