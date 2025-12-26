छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी ने फाइनल चार्जशीट की दाखिल, 59 और लोगों को आरोपी बनाया
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की जांच जारी है. ईडी ने शुक्रवार को कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 26, 2025 at 11:03 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है. इस चार्जशीट में 59 लोगों के नाम शामिल हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों की कुल संख्या 81 हो गई है. ED के वकील सौरभ कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए यहां PMLA कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल की गई.
चार्जशीट में किन प्रमुख लोगों के हैं नाम
ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनमें से कई को गिरफ्तार किया गया था. उन आरोपियों से जुड़ी जांच पूरी होने के बाद, उनके खिलाफ पहले भी चार्जशीट दाखिल की गई थी.अब 59 और लोगों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट दाखिल की गई है, जिनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. इन 59 लोगों में मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया, पूर्व IAS अधिकारी निरंजन दास, शराब लाइसेंस धारक, वितरक और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हैं.
चार्जशीट का सारांश 315 पन्नों का है, जिसमें लगभग 29,800 पन्नों के दस्तावेज हैं. सामग्री में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त सीधे सबूत, मनी लॉन्ड्रिंग के प्रयासों को दिखाने वाले दस्तावेज, बैकडोर और मकसद से की गई एंट्री, साथ ही संचार रिकॉर्ड जैसे डिजिटल सबूत शामिल हैं- सौरभ पांडेय, ईडी के वकील
करीब तीन हजार करोड़ के घोटाले का आरोप
ईडी के वकील ने कहा कि राज्य आबकारी विभाग के तत्कालीन आयुक्त निरंजन दास ने कथित तौर पर शराब घोटाले के सुचारू संचालन में मदद की. उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कहीं भी कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो, जिससे घोटाला बिना किसी रुकावट के जारी रहा. इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल रकम लगभग 3,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
कब हुआ छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ?
ED के अनुसार, राज्य में शराब "घोटाला" साल 2019 और 2022 के बीच हुआ था, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी. ईडी ने जांच में दावा किया है कि इस कथित घोटाले से राज्य के खजाने को "भारी नुकसान" हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें भर गईं.
कवासी लखमा और चैतन्य बघेल पर भी कसा है शिकंजा
ED ने इस साल जनवरी में कांग्रेस विधायक और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और जुलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था. ED ने दावा किया कि लखमा अपराध से मिले पैसे का मुख्य रिसीवर था, जबकि चैतन्य बघेल ने सिंडिकेट द्वारा कमाए गए लगभग 1,000 करोड़ रुपये को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी.
इस केस में पहले बिजनेसमैन अनवर ढेबर को भी गिरफ्तार किया था. इसके अलावा पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, इंडियन टेलीकॉम सर्विस (ITS) अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कुछ अन्य लोगों को ED ने गिरफ्तार किया था. राज्य की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग/एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कथित घोटाले में FIR दर्ज की है और भ्रष्टाचार के एंगल से जांच कर रही है.
22 दिसंबर को EOW/ACB ने चैतन्य बघेल के खिलाफ मल्टी-करोड़ शराब घोटाले में अपनी सातवीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी.इसमें कहा गया कि सबूतों से पता चलता है कि चैतन्य बघेल ने ऊंचे लेवल पर अपराध से मिले पैसे को मैनेज करने के साथ-साथ अपने हिस्से के तौर पर लगभग 200-250 करोड़ रुपये लिए थे. ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दावा किया है कि कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में यह रकम 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है.
सोर्स: पीटीआई