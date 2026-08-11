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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, ईडी ने कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को किया अरेस्ट

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शराब घोटाला मामले में रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है.

Raipur District Court
रायपुर जिला अदालत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 7:28 PM IST

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रायपुर: कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है. रामगोपाल अग्रवाल पहले से ही 19 अगस्त तक ज्यूडिशल कस्टडी में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. ईडी की गिरफ्तारी के बाद पूरा केस सक्षम न्यायालय में भेजा गया है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल से शराब घोटाला मामले में पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग की गई है. इसके पहले EOW ने रामगोपाल अग्रवाल से कोयला घोटाला और शराब घोटाला मामले में रिमांड लेकर पूछताछ की थी.

ईडी के वकील ने दी जानकारी

प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल जो कि वर्तमान में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. वहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम गई हुई थी और उन्हें शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार करने के बाद सक्षम न्यायालय में 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग प्रवर्तन निदेशालय ने की है. अब यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय को कस्टोडियल रिमांड देगी.

कांग्रेस शासन काल में हुए शराब घोटाला, कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग मामले के आरोपी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल पिछले 3 साल से फरार चल रहे थे. ईओडब्ल्यू एसीबी ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया. 8 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल से ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने पूछताछ की. उसके बाद उन्हें 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था. इसके पहले कई घंटे तक ईओडब्ल्यू एसीबी ने कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के बेटे वैभव अग्रवाल से भी कई घंटे तक पूछताछ की थी.

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