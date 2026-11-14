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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल पर कसा शिकंजा, ईडी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को कब्जे में लिया

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल पर एक बार फिर ईडी का एक्शन हुआ है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट

CHAITANYA BAGHEL REALTY PROJECT
चैतन्य बघेल पर कसा शिकंजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2026 at 10:44 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ईडी का शिकंजा कस चुका है. शराब घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है. चैतन्य बघेल के 26 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है. यह कार्रवाई राज्य में हुए कथित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले के सिलसिले में की गई है.

ईडी की रायपुर जोनल ऑफिस ने की कार्रवाई

केंद्रीय एजेंसी के रायपुर जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई दुर्ग में की है. अधिकारियों ने दुर्ग जिले के जांगिरी गांव में स्थित 'विट्ठल ग्रीन्स' प्रोजेक्ट पर एक साइनबोर्ड लगाकर और वहां आदेश की प्रति चिपकाकर यह प्रक्रिया पूरी की. अधिकारियों के मुताबिक चैतन्य बघेल ने अपनी प्रोपराइटरशिप कंपनी बघेल डेवलपर्स के जरिए इस परियोजना को विकसित किया था.

Raipur ED office
रायपुर ईडी दफ्तर (ETV BHARAT)

पीएमएलए के तहत हुआ एक्शन

पीएमएलए के तहत संपत्ति को कब्जे में लेने का मतलब कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान वह संपत्ति कुर्क रहेगी. लेकिन इसका मालिकाना हक सरकार को नहीं मिलता. यदि मुकदमे में दोषी पाया जाता है तो एजेंसी केंद्र सरकार की ओर से उस संपत्ति को जब्त कर लेती है. चैतन्य बघेल के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत एजेंसी ने नवंबर 2025 में इस प्रॉपर्टी के साथ ही अन्य संपत्तियों को स्थाई रूप से अटैच किया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 61. 02 करोड़ रुपए थी.

ईडी के अधिकारियों ने बताया कि पीएमएलए की न्याय निर्णायक प्राधिकरण ने मार्च में इस अस्थाई आदेश की पुष्टि कर दी थी. जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने विट्ठल ग्रीन्स को अपने कब्जे में ले लिया. इस प्रोजेक्ट में कई आवासीय प्लॉट शामिल है. एजेंसी का दावा है कि कथित घोटाले से जुटाए गए 18.9 करोड़ रुपए इस रियल एस्टेट परियोजना में लगाए गए थे. प्रवर्तन निदेशालय ने इस परियोजना की कीमत 26.43 करोड रुपए का आंकलन किया है. जिसमें जमीन की कीमत 9.49 करोड रुपए और विकास कार्य की लागत 16.95 करोड़ रुपए है.

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