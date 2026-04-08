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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: EOW ने सौम्या चौरसिया, केके श्रीवास्तव, देवेन्द्र डडसेना के खिलाफ़ चालान किया पेश

देवेन्द्र डडसेना द्वारा अवैध राशि को प्राप्त करने, सुरक्षित रखने एवं निर्देशानुसार आगे भेजने जैसे कार्य किए जाना जांच में पाया गया है. केके श्रीवास्तव द्वारा अवैध नगद राशि के उठाव, परिवहन व्यवस्थापन निवेश खपाने और प्रभाव के दुरुपयोग के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाना पाया गया. सौम्या चौरसिया द्वारा अपने शासकीय पद का दुरुपयोग कर शराब घोटाला सिंडिकेट को संरक्षण, समन्वय, प्रशासकीय सुविधा एवं समर्थन प्रदान करना पाया गया. इस मामले में अन्य संलिप्त शासकीय अशासकीय राजनैतिक व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं फर्मों एवं कंपनियों के खिलाफ जांच की जा रही है.

रायपुर: EOW ने शराब घोटाला केस में आज सौम्या चौरसिया, केके श्रीवास्तव और देवेन्द्र डडसेना के खिलाफ़ लगभग 6000 पन्नों का 9वां पूरक चालान कोर्ट में पेश किया. अब तक शराब घोटाला मामले में 51 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है. नौवां पूरक चालान 3 गिरफ्तार आरोपियों जिसमें सौम्या चौरसिया, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव और देवेन्द्र डडसेना के चालान पेश किया गया है.

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW), रायपुर के द्वारा किए गए जांच में शराब घोटाला मामले में धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 यथा संशोधित अधिनियम, 2018 सहित विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया गया था. आरोपी देवेन्द्र डडसेना जो कि रायपुर के राजीव भवन (प्रदेश कांग्रेस कार्यालय) का पुराना एकाउंटेंट रहा है.

इस संबंध में विवेचना के दौरान यह बात सामने आया कि उसके द्वारा शराब घोटाले और अन्य स्रोतों से एकत्र की गई अवैध राशि को राजीव भवन में प्राप्त करने सुरक्षित रखने और निर्देशानुसार आगे भेजने जैसे कार्य किए गए गए थे. इस प्रकार उसने आपराधिक षड़यंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सिंडिकेट को सहयोग प्रदान किया.



छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस (ETV Bharat)

आर्थिक अपराध में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप

इसी प्रकार कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके श्रीवास्तव के संबंध में यह प्रमाणित हुआ है कि उसने जानबूझकर सिंडिकेट के अवैध उगाही तंत्र के माध्यम से षड़यंत्रपूर्वक किए गए. इस बड़े आर्थिक अपराध में सक्रिय भूमिका भी निभाई. उसके द्वारा अवैध नगद राशि के उठाव, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने, उसके व्यवस्थापन, संभावित निवेश एवं खपाने तथा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर अवैध धन अर्जित करने जैसी गतिविधियों में सहभागिता निभाई गई थी की गई थी. जिससे वह इस संगठित अपराध का हिस्सेदार बना.

शासकीय पद के दुरुपयोग का आरोप

तत्कालीन उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय सौम्या चौरसिया के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ, उसने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए शराब घोटाला सिंडिकेट को संरक्षण, समन्वय, प्रशासकीय सुविधा एवं समर्थन प्रदान किया. इसके साथ ही अपराध में उसकी सक्रिय संलिप्तता, अवैध लाभ प्राप्त करने तथा षड़यंत्र के माध्यम से शासन के राजस्व को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने वाली भूमिका प्रमाणित हुई है.

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