छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: 4 साल से फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू गिरफ्तार, 200 किलो से ज्यादा सोना खरीदने की जानकारी
30 नवंबर तक EOW ACB की रिमांड पर विकास अग्रवाल, पहले बुलियन यानी सोने-चांदी के कारोबार से जुड़ा हुआ था. संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 8:44 PM IST
रायपुर: शराब घोटाला मामले में 4 साल से फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को EOW/ACB ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से 30 नवंबर तक EOW ACB को रिमांड मिल गई है. विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट में समन्वय की मुख्य कड़ी था. पार्ट-बी शराब के उत्पादन से लेकर शासकीय दुकानों तक उसकी आपूर्ति के लिए डिस्टिलरों, आबकारी अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों से समन्वय करता था. आरोपी सुब्बू के माध्यम से अनवर ढेबर के लिए 200 किलोग्राम से अधिक सोना खरीदे जाने की जानकारी EOW/ACB को मिली है.
इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से पकड़ा गया आरोपी
शराब घोटाले में कार्रवाई शुरू होने के बाद सुब्बू अक्टूबर 2022 के आसपास अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो गया था. EOW ने 17 जनवरी 2024 को इस मामले में अपराध दर्ज किया था. जांच के दौरान उसे कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ. नवंबर 2024 में उसके खिलाफ फरारी में पूरक चालान पेश किया गया. इसके बाद 13 फरवरी 2025 को विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. EOW के अनुरोध पर अगस्त 2026 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. इसी के आधार पर एनसीबी, अबूधाबी ने उसे हिरासत में लेकर छत्तीसगढ़ EOW की टीम को सौंप दिया.
शराब सिंडिकेट में समन्वय की अहम जिम्मेदारी
जांच में सामने आया है कि सुब्बू शराब सिंडिकेट की एक महत्वपूर्ण कड़ी था. वह डिस्टिलरी संचालकों, आबकारी अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों के बीच समन्वय करता था. उसकी जिम्मेदारी में पार्ट-बी शराब के उत्पादन से लेकर सरकारी शराब दुकानों तक उसकी सप्लाई पहुंचाना शामिल था. इसके अलावा खाली बोतलों की व्यवस्था करना और किस डिस्टिलरी को कौन सप्लायर बोतलें देगा, यह तय करने में भी उसकी भूमिका बताई गई है. नकली होलोग्राम दिल्ली से रायपुर मंगवाने और फिर डिस्टिलरियों तक पहुंचाने का काम भी वह अमित सिंह के साथ मिलकर करता था.
15 जिलों से शराब बिक्री की रकम वसूलता था
EOW की जांच के मुताबिक, सुब्बू के पास 15 जिलों में पार्ट-बी शराब की बिक्री से मिलने वाली नकदी और कमीशन वसूलने की जिम्मेदारी थी. उसके सहयोगी सरकारी शराब दुकानों से मिलने वाली नकदी रायपुर के गोलछा अपार्टमेंट लाते थे. वहां रकम की गिनती होती थी और फिर अनवर ढेबर के बताए लोगों तक पहुंचाई जाती थी. पार्ट-बी शराब की बिक्री पर सुब्बू को प्रति पेटी 50 रुपये कमीशन मिलने की बात भी जांच में सामने आई है.
अनवर ढेबर के साथ व्हाट्सऐप चैट मिली
जांच एजेंसी को सुब्बू और अनवर ढेबर के बीच हुई व्हाट्सऐप चैट मिली है. इसमें डिस्टिलरी से कितनी गाड़ियां निकलीं, किस जिले में कितनी शराब पहुंची, कितनी बिक्री हुई और कितनी रकम बाकी है, इसका हिसाब मिला है. सुब्बू यह जानकारी सिंडिकेट के सदस्यों को देता था. अलग-अलग मदों में मिलने वाले कमीशन और बकाया रकम का हिसाब रखना भी उसकी जिम्मेदारी थी.
हवाला के जरिए करोड़ों रुपये भेजने का आरोप
EOW के मुताबिक, सुब्बू ने हवाला कारोबारियों सुमित मालू और रवि बजाज के माध्यम से घोटाले की रकम देश के अलग-अलग शहरों में भिजवाई. इसके अलावा अनवर ढेबर के कहने पर भारत से दुबई भेजे गए करोड़ों रुपये के भुगतान के लिए वह हवाला कारोबारी खंजन ठक्कर के संपर्क में था. जांच में सामने आया है कि दुबई में सुब्बू ने खुद हवाला की रकम प्राप्त की थी. खंजन ठक्कर फिलहाल UAE की जेल में बंद बताया गया है.
200 किलो से ज्यादा सोना खरीदने की जानकारी
जांच में यह भी सामने आया है कि सुब्बू पहले से बुलियन यानी सोने-चांदी के कारोबार से जुड़ा हुआ था. आरोप है कि उसने अपने परिचित सराफा कारोबारियों और ज्वेलरों के माध्यम से घोटाले की रकम से अनवर ढेबर के लिए सोना और चांदी खरीदी. अब तक अनवर ढेबर के लिए 200 किलोग्राम से अधिक सोना खरीदे जाने की जानकारी जांच एजेंसी को मिली है.
विदेशी शराब के लाइसेंस और कमीशन में भी भूमिका
नई आबकारी नीति लागू होने के बाद विदेशी शराब की आपूर्ति का लाइसेंस किन लोगों को दिया जाए, उनसे कितना कमीशन लिया जाए और उसकी वसूली कैसे की जाए, इन फैसलों में भी सुब्बू की भूमिका होने का आरोप है. विदेशी शराब कंपनियों से कमीशन वसूलने के अलावा सरकारी शराब दुकानों में कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से मैनपावर और ओवरटाइम के नाम पर कमीशन वसूली में भी उसकी भूमिका बताई गई है.
3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम का मामला
EOW की जांच के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के बीच डिस्टिलरियों में बिना आबकारी शुल्क चुकाए अतिरिक्त शराब तैयार की जाती थी. इसे पार्ट-बी शराब कहा जाता था. इस शराब की बोतलों पर डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचा जाता था. इसकी बिक्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होती थी और नकदी अलग रखी जाती थी.
इसके अलावा शराब सप्लाई, विदेशी शराब कंपनियों, मैनपावर और अन्य मदों में कमीशन वसूला जाता था. जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरी व्यवस्था से 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जुटाई गई, जिसे संभालने में सुब्बू की अहम भूमिका थी.
अब तक 97 आरोपियों के खिलाफ 10 चालान
शराब घोटाले की जांच में व्यक्तियों, फर्मों और कंपनियों समेत कुल 97 आरोपियों के खिलाफ अब तक 10 चालान पेश किए जा चुके हैं. EOW को उम्मीद है कि सुब्बू से पूछताछ में शराब घोटाले से जुड़े अन्य लोगों, नकदी के लेन-देन और सिंडिकेट द्वारा रकम निवेश करने के तरीकों को लेकर नई जानकारी सामने आ सकती है.