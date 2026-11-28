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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: 4 साल से फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू गिरफ्तार, 200 किलो से ज्यादा सोना खरीदने की जानकारी

30 नवंबर तक EOW ACB की रिमांड पर विकास अग्रवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: शराब घोटाला मामले में 4 साल से फरार आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को EOW/ACB ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया गया जहां से 30 नवंबर तक EOW ACB को रिमांड मिल गई है. विकास अग्रवाल शराब सिंडिकेट में समन्वय की मुख्य कड़ी था. पार्ट-बी शराब के उत्पादन से लेकर शासकीय दुकानों तक उसकी आपूर्ति के लिए डिस्टिलरों, आबकारी अधिकारियों और ट्रांसपोर्टरों से समन्वय करता था. आरोपी सुब्बू के माध्यम से अनवर ढेबर के लिए 200 किलोग्राम से अधिक सोना खरीदे जाने की जानकारी EOW/ACB को मिली है.

इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस से पकड़ा गया आरोपी शराब घोटाले में कार्रवाई शुरू होने के बाद सुब्बू अक्टूबर 2022 के आसपास अपने परिवार के साथ दुबई फरार हो गया था. EOW ने 17 जनवरी 2024 को इस मामले में अपराध दर्ज किया था. जांच के दौरान उसे कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजे गए, लेकिन वह पेश नहीं हुआ. नवंबर 2024 में उसके खिलाफ फरारी में पूरक चालान पेश किया गया. इसके बाद 13 फरवरी 2025 को विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया. EOW के अनुरोध पर अगस्त 2026 में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया. इसी के आधार पर एनसीबी, अबूधाबी ने उसे हिरासत में लेकर छत्तीसगढ़ EOW की टीम को सौंप दिया.