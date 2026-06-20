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शराब घोटाले की जांच पहुंची बलौदाबाजार, ACB-EOW की दबिश से मचा हड़कंप

कान्हा विहार स्थित शराब कारोबारी के घर और ठिकानों पर दबिश दी गई. वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की फाइलें खंगाली गई

EOW and ACB raid in Balodabazar
बलौदाबाजार में ईओडल्ब्यू और एसीबी की रेड (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 20, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
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बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच अब बलौदाबाजार तक पहुंचती दिखाई दे रही है. शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की संयुक्त टीम ने जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की.कार्रवाई के बाद शहर में दिनभर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा.

कई घंटे चली जांच

जांच एजेंसियों की यह कार्रवाई शहर के कान्हा विहार इलाके में स्थित शराब कारोबारी अहिंदर के निवास और उससे जुड़े अन्य ठिकानों पर की गई. सुबह से शुरू हुई कार्रवाई कई घंटों तक चली, जिसमें अधिकारियों ने कारोबारी के व्यवसाय, आय-व्यय और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच की.

सुबह-सुबह पहुंची जांच एजेंसियों की टीम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार सुबह अचानक ACB और EOW के अधिकारियों की टीम कान्हा विहार पहुंची. टीम ने पहुंचते ही संबंधित परिसर को अपने नियंत्रण में लिया और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कारोबारी और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ भी की.

जांच टीम ने कार्यालयीन दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड, रजिस्टर, लेनदेन से संबंधित कागजात और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का बारीकी से परीक्षण किया. जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, आसपास के क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटने लगी और पूरे इलाके में हलचल का माहौल बन गया.

शराब घोटाले को लेकर पूछताछ

सूत्रों की मानें तो कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़े संभावित संबंधों की जांच करना है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कारोबारी के वित्तीय लेनदेन और संपर्कों का कोई संबंध राज्य में सामने आए शराब घोटाले से तो नहीं है. जांच एजेंसियां कारोबारी के विभिन्न व्यावसायिक नेटवर्क, संपर्कों और आर्थिक गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही हैं. इसी आधार पर जब्त दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच आगे बढ़ाई जाएगी.

पहले भी सामने आ चुके हैं मामले

बलौदाबाजार जिले का नाम इससे पहले भी शराब कारोबार और आबकारी विभाग से जुड़े मामलों में चर्चा में आ चुका है. जिले में आबकारी विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भी पूर्व में कार्रवाई हो चुकी है. ऐसे में शनिवार को हुई यह छापेमारी जांच के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. माना जा रहा है कि एजेंसियां शराब कारोबार से जुड़े आर्थिक लेनदेन की गहराई से पड़ताल कर रही हैं.

आधिकारिक बयान का इंतजार

हालांकि छापेमारी को लेकर ACB और EOW की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. जांच एजेंसियां फिलहाल पूरे मामले में गोपनीयता बरत रही हैं और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई हैं. इसी वजह से कार्रवाई के उद्देश्य, बरामद दस्तावेजों की प्रकृति और आगे की दिशा को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है.

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छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में छापा
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