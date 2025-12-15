छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, प्रश्नकाल में आज कई मुद्दों पर सवाल जवाब
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू हुआ. नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन में विंटर सेशन की शुरुआत हुई. सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन के पटल पर अंजोर विजन 2047 की रुपरेखा को सदस्यों के सामने रखा. जिसे सीएम विष्णुदेव साय ने विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप बताया.
शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही
सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन के उल्लेख से किया जाएगा. विधानसभा सदस्य शिवराज पाटिल के निधन पर शोक जताएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे.
प्रश्नकाल में कई मुद्दों पर सवाल जवाब
प्रश्नकाल में आज पहला सवाल महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से विधायक धरमलाल कौशिक पूछेंगे. कौशिक पूछेंगे कि जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 तक, जिलेवार, किन स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और कचरा भस्मक मशीनों के लिए निविदाएं जारी की गईं? इस निविदा में कौन सी कंपनियां सफल निविदाकर्ता हैं? इन कंपनियों को स्कूलों में मशीन स्थापना/पेंच कसने के कार्य के लिए जिलावार कौन सी मशीनें और कितने मूल्य के कार्य आदेश जारी किए गए थे?इस प्रश्न का जवाब मंत्री राजवाड़े आंकड़ों सहित देंगी.
भरतपुर सोनहत में मोबाइल टावर स्थापना पर विधायक रेणुका सिंह सवाल करेंगी. जिसका जवाब सीएम विष्णुदेव साय देंगे.
छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों का मुद्दा विधायक बघेल लखेश्वर सदन में उठाएंगे. जिसका जवाब कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब देंगे.
"धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कृष्टता अभियान" का वित्तीय और भौतिक प्रतिनिधित्व पर अजय चंद्राकर प्रश्न पूछेंगे. जिसका जवाब मंत्री रामविचार नेताम देंगे. इनके अलावा कई और मुद्दों पर प्रश्नकाल में सवाल जवाब होगा.
प्रश्नकाल के बाद पटल पर रखे जाएंगे पत्र
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (संख्या 30 ऑफ 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) के तहत अपेक्षित वर्ष 2024-2025 के लिए छत्तीसगढ़ लोक आयोग की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट पटल पर रखेंगे.
डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, कंपनी अधिनियम, 2013 (संख्या 18 ऑफ 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2022-2023 की 12वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट पेश करेंगे.
वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (संख्या 2 ऑफ 2005) की धारा 15ए की उपधारा (3) के अनुसार अधिसूचना संख्या एफ.एन. जैनकोर/2228/2025-कॉमटैक्स सेक्शन (51) पटल पर रखेंगे.