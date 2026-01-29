ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा का 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा बजट सत्र

राज्यपाल के अभिभाषण से होगी बजट सत्र की शुरुआत, धर्मांतरण सहित कई अहम विधेयक आने की संभावना.

budget session
23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा बजट सत्र
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 4:13 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के षष्ठम विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक चलेगा. विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी. इस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण, प्रश्नकाल, शासकीय और अशासकीय कार्य सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. सियासी गलियारों में इस सत्र को लेकर पहले से ही सरगर्मी तेज हो गई है.



23 फरवरी से होगी सत्र की औपचारिक शुरुआत

सत्र की शुरुआत सोमवार, 23 फरवरी 2026 को होगी। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, जिस पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा. इसी दिन से सरकार और विपक्ष के बीच सियासी रणनीति की असली परीक्षा शुरू होगी.

शासकीय कार्यों में आ सकते हैं बड़े विधेयक और फैसले

सत्र के दौरान कई दिन शासकीय कार्य के लिए तय किए गए हैं. इन दिनों सरकार विधेयक, वित्तीय प्रस्ताव और नीतिगत फैसले सदन में रख सकती है. माना जा रहा है कि कुछ फैसलों का सीधा राजनीतिक असर भी दिख सकता है.

2 दिन अशासकीय कार्य, बढ़ेगा विपक्ष का दबाव

27 फरवरी और 20 मार्च को सत्र के अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए निर्धारित हैं. इन दिनों विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव और निजी संकल्प लाकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है.

होली और सप्ताह के अंत की वजह से कई दिन नहीं होगी कार्यवाही

मार्च की शुरुआत में होली और वीकेंड के चलते कई दिन सदन की कार्यवाही नहीं होगी. 2, 3, 5 और 6 मार्च को बैठक नहीं होगी, जबकि 4 मार्च को होली के कारण अवकाश रहेगा.



20 मार्च को सत्र का होगा समापन

यह सत्र 20 मार्च 2026 (शुक्रवार) को खत्म होगा. अंतिम दिन भी प्रश्नकाल, शासकीय और अशासकीय कार्य तय हैं, जिससे माना जा रहा है कि समापन से पहले सियासी टकराव चरम पर होगा. यह सत्र सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां गिनाने और विपक्ष के लिए सरकार की नाकामियों को उजागर करने का सबसे बड़ा मंच होगा. आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा तय करती दिखेगी

LEGISLATIVE ASSEMBLY
GOVERNOR RAMEN DEKA
FESTIVAL OF HOLI IN MARCH
SECRETARIAT
BUDGET SESSION

