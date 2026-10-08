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नाना पाटेकर के निधन पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, CM और पूर्व CM ने समाजसेवा में दिए योगदान को भी किया याद

नाना पाटेकर के निधन पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: पद्म श्री पुरस्कार विजेता, मशहूर एक्टर नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें गोवा में कार्डियक अरेस्ट हुआ था. सीने में तेज दर्द के बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उन्हें बचाने की काफी कोशिश की गई लेकिन गुरुवार सुबह उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन पर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है. मुख्यमंत्री साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सिनेमा जगत के साथ उनके समाजसेवा में दिए योगदान को याद किया.

एक्स पर पोस्ट करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने लिखा कि भारतीय सिनेमा और रंगमंच के महान कलाकार, पद्मश्री नाना पाटेकर जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं मन को व्यथित करने वाला है. अपने सशक्त अभिनय, बेबाक व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पण से नाना पाटेकर जी ने कला जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई. उनका निधन भारतीय कला एवं सिनेमा जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान तथा उनके परिवारजनों, प्रशंसकों एवं समस्त कला-जगत को यह गहन दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.