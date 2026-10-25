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कोरबा में बनेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा साइंस सेंटर, 25 करोड़ की लागत से रिस्दी रोड पर होगा निर्माण

सबसे बड़ा साइंस सेंटर ( ETV Bharat )

​कोरबा: औद्योगिक नगरी कोरबा के विकास में विज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. शहर के रिस्दी रोड पर 25 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा साइंस सेंटर बनाया जाएगा. पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर कन्वेंशन सेंटर अब साइंस सेंटर में परिवर्तित होगा. ​अडानी फाउंडेशन के सहयोग से सीएसआर मद के अंतर्गत बनने वाला यह आधुनिक केंद्र विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों, प्रायोगिक प्रयोगों और अत्याधुनिक तकनीकों को करीब से समझने का मौका देगा.



कोरबा में बनेगा सबसे बड़ा साइंस सेंटर यह परियोजना न केवल कोरबा, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं के लिए विज्ञान की दुनिया से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम बनेगी. शुरुआत में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है. निजी स्कूल के विद्यार्थी भी यहां आकर अपनी जिज्ञासा दूर कर विज्ञान की नई तकनीक से रूबरू हो सकेंगे. साइंस सेंटर की स्थापना का काम शुरू हो गया है. आने वाले कुछ महीनो के भीतर इसका संचालन शुरू कर दिया जाएगा.