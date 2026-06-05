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रायपुर में श्रमिक परिवार के मेधावी छात्रों का सम्मान, 2-2 लाख की मिली प्रोत्साहन राशि, CM साय बोले- ये हैं भविष्य के निर्माता

28,754 श्रमिक परिवारों को 7.79 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर, मुख्यमंत्री ने कहा- श्रमिकों के बच्चे अब केवल श्रमिक नहीं, बल्कि डॉक्टर-इंजीनियर बनेंगे

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रायपुर में श्रमिक परिवार के मेधावी छात्रों का सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में मेधावी छात्र-छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ. जहां 22 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रमिक अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से देश और समाज के विकास की मजबूत नींव रखते हैं. वे खुद कठिन परिस्थितियों में रहकर दूसरों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, इसलिए वे वास्तव में देश के निर्माता हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा- श्रमिकों के बच्चे अब केवल श्रमिक नहीं, बल्कि डॉक्टर-इंजीनियर बनेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दी गई प्रोत्साहन राशि

समारोह में मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जो 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में टॉप-10 में शामिल रहे हैं. मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई. इनमें 10वीं के 9 और 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं.

इन विद्यार्थियों की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि उनके परिवारों के संघर्ष, मेहनत और संकल्प का परिणाम है. कभी खुद को किसी से कम न समझें और बड़े लक्ष्य तय करें.- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री

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2-2 लाख की मिली प्रोत्साहन राशि, CM साय बोले- ये हैं भविष्य के निर्माता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

श्रमिकों के बच्चों को बनाना है डॉक्टर और इंजीनियर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि श्रमिकों के बच्चे सिर्फ श्रमिक बनकर न रह जाएं, बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रशासक और अन्य बड़े पदों पर पहुंचकर राज्य और देश की सेवा करें. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए लगभग 70 योजनाएं चला रही है. उन्होंने श्रमिक परिवारों से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की.

केंद्र सरकार की श्रमिक हितैषी पहल का जिक्र

अपने केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री के अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी श्रमिकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सल पीएफ नंबर जैसी व्यवस्था से श्रमिकों को भविष्य निधि की राशि प्राप्त करने में आसानी हुई है.

28 हजार से अधिक श्रमिक परिवारों को मिली सहायता

कार्यक्रम के दौरान 28,754 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कई योजनाओं के तहत कुल 7.79 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी गई. यह राशि गणवेश एवं पुस्तक सहायता, मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना, औजार सहायता योजना, साइकिल सहायता योजना और पेंशन सहायता योजना सहित कई योजनाओं के तहत प्रदान की गई.

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28,754 श्रमिक परिवारों को 7.79 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेधावी छात्रों को दोपहिया वाहन के लिए भी सहायता

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि मुख्यमंत्री नोनी-बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को एक लाख रुपये प्रोत्साहन राशि और एक लाख रुपये दोपहिया वाहन खरीदने के लिए दिए जा रहे हैं.

उच्च शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप ने कहा कि मंडल श्रमिक परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा और स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रहा है.

विद्यार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव

सम्मानित विद्यार्थियों ने बताया कि श्रम विभाग की योजनाओं से उन्हें काफी मदद मिली है. वे इस राशि का उपयोग उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में करेंगे.

विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत पौधारोपण किया. उन्होंने लोगों से अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी बढ़ाने की अपील की.

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