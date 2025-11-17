ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों की हड़ताल, कामकाज किया ठप

यह हड़ताल पूरी तरह अनुशासित है. इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य केवल वैधानिक सेवा अधिकारों की रक्षा करना है. यदि कृषि विस्तार कार्यों में बाधा आती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी रायपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी- पी डी वर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ

मांगें पूरी नहीं होने पर हड़ताल: कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों ने कई वर्षों से लंबित वैधानिक सेवा लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ हड़ताल किया है. कर्मचारियों ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विश्वविद्यालय प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है. हड़ताली कर्मचारियों ने कहा कि यह कर्मचारियों के अस्तित्व, समानता और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है.

रायपुर: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के छत्तीसगढ़ में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है. कर्मचारियों ने कल्याण संघ और राष्ट्रीय संगठन फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी के तहत एक दिवसीय हड़ताल में हिस्सा लिया.

कृषि विज्ञान केंद्र संघ ने दी चेतावनी: हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है. संघ ने कहा कि 10 दिनों में पूरे वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए. इसके अलावा NPS योगदान, CAS, मेडिकल भत्ता, सेवा नियमों के अनुरूप लाभ पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम धरना प्रदर्शन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष पीडी वर्मा ने कहा कि इसके बाद Non-Mandated Activities का बहिष्कार और चरणबद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा.

कर्मचारी क्यों हैं नाराज ?: छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने बताया कि GPF/NPS लाभों की बहाली को रोका गया है. यह सामाजिक सुरक्षा, सेवा नियम और संवैधानिक संरक्षणों का स्पष्ट उल्लंघन है. इसके अलावा मेडिकल और अन्य वैधानिक भत्तों को बंद किया गया है. जिसका कर्मचारी संघ विरोध करता है.

CAS एवं उच्च वेतनमान को बंद किया गया है. पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह बाधित है. सेवा-सुविधाओं में कर्मचारियों को बाहर करना भेदभावपूर्ण एवं असंवैधानिक है. सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष कर दी गई है. इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को लाभों से वंचित रखा जाता है. पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन सभी रोक दिए गए, जो न्यायिक आदेशों का उल्लंघन है- पी डी वर्मा, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र सर्व कर्मचारी कल्याण संघ

फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी ने स्पष्ट कहा है कि अगर 30 नवम्बर तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो 1 दिसम्बर से सभी Non-Mandated Activities का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया जाएगा. इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा.