कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 रुपए की राशि, फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन पर भी जोर
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने दी किसानों को मिलने वाले लाभ से जुड़ी जानकारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 8:44 PM IST
खैरागढ़: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता दी जाएगी. इस बार सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा के बजाय पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित की गई है. इससे कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा.
चार जिलों के 2.72 लाख किसानों को 1676 करोड़ का ऋण
बघेल ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र में राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और कबीरधाम जिले शामिल हैं. खरीफ 2026 में अब तक 2 लाख 72 हजार 846 किसानों को 1 हजार 676 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है.
वहीं वर्ष 2026-27 में 3 लाख 84 हजार 777 पंजीकृत किसानों से 2 करोड़ 8 लाख 82 हजार 110 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसका अनुमानित समर्थन मूल्य 5,097 करोड़ रुपए है. बैंक के कार्यक्षेत्र में 136 नई प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया है. वर्तमान में 358 समितियों के 382 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है.
गन्ना उत्पादकों की भी प्रोत्साहन राशि बढ़ी
गन्ना किसानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. घोषित दर के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है. शक्कर रिकवरी के आधार पर कवर्धा कारखाने से जुड़े किसानों को 488.67 रुपए, पंडरिया के किसानों को 455.10 रुपए, बालोद के किसानों को 432.62 रुपए और सूरजपुर के किसानों को 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है.
दलहन-तिलहन की खरीदी पर 219 करोड़ का भुगतान
बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है. वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 खरीदी केंद्रों से 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल दलहन-तिलहन का उपार्जन किया गया. इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया.
इसमें अकेले 3,54,127 क्विंटल चना खरीदी पर 207.59 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है. उन्होंने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने की जानकारी देते हुए बताया कि धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए और अन्य अधिसूचित फसलें लेने पर 10 हजार रुपए की आदान सहायता देने का प्रावधान है.
कृषक उन्नति योजना से जुड़े आंकड़े
बैंक अध्यक्ष ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत कुल 35,904.90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है. इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है, ताकि किसान धान के साथ अन्य लाभकारी फसलों की खेती की ओर भी आगे बढ़ सकें.
प्रेसवार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. बिसेसर दास साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष घम्मन साहू और टीके चंदेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे.