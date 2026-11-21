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कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 रुपए की राशि, फसल विविधीकरण के प्रोत्साहन पर भी जोर

सचिन सिंह बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

खैरागढ़: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र में राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता दी जाएगी. इस बार सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा के बजाय पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित की गई है. इससे कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा.

चार जिलों के 2.72 लाख किसानों को 1676 करोड़ का ऋण बघेल ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र में राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और कबीरधाम जिले शामिल हैं. खरीफ 2026 में अब तक 2 लाख 72 हजार 846 किसानों को 1 हजार 676 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है.