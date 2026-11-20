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छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उतरने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 3 लाख रुपए, जानिए आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें

छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: राज्य के खिलाड़ियों को सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है. ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए तीन लाख रुपए तक मिलेंगे. इसके लिए आवेदन भी मंगाए गए हैं.

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खिलाड़ियों से आवेदन जमा करने को कहा है. योजना में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए यात्रा खर्च और खेल उपकरणों पर होने वाले वास्तविक खर्च या अधिकतम तीन लाख रुपए, दोनों में से जो राशि कम होगी, वह प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी. इसके लिए पात्र खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन भेजने के कहा गया है.