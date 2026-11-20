छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना: अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उतरने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 3 लाख रुपए, जानिए आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें
प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति के लिए संचालक, खेल-युवा कल्याण विभाग सक्षम प्राधिकारी होंगे. यात्रा या खेल उपकरणों पर होने वाले खर्च की राशि मिलेगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 7:11 PM IST
रायपुर: राज्य के खिलाड़ियों को सरकार आर्थिक सहायता देने जा रही है. ओलंपिक, विश्व कप, एशियाड और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए तीन लाख रुपए तक मिलेंगे. इसके लिए आवेदन भी मंगाए गए हैं.
खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए खिलाड़ियों से आवेदन जमा करने को कहा है. योजना में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए यात्रा खर्च और खेल उपकरणों पर होने वाले वास्तविक खर्च या अधिकतम तीन लाख रुपए, दोनों में से जो राशि कम होगी, वह प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी. इसके लिए पात्र खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन भेजने के कहा गया है.
क्या है जरूरी शर्तें?
योजना का लाभ लेने के लिए खिलाड़ी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है. साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है. एक खिलाड़ी को एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी.
क्रीड़ा प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या देना होगा?
खिलाड़ियों को आवेदन पत्र में अपना नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, आयु, लिंग, खेल का नाम, स्थायी एवं वर्तमान पता, संपर्क विवरण और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी. संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम, आयोजन स्थल, देश, प्रतियोगिता की अवधि, चयन पत्र का विवरण और राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने की जानकारी भी पेश करनी होगी. आवेदन में यात्रा खर्च और खेल उपकरणों के लिए दावा की गई राशि का अलग-अलग विवरण देना होगा.
आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज
खिलाड़ियों को आवेदन के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने का प्रमाण पत्र एवं चयन पत्र देना होगा. साथ ही वास्तविक यात्रा टिकट, खेल उपकरणों का कोटेशन एवं सामग्री दर की प्रति, प्रभारी मंत्री की अनुशंसा या अनुमोदन की प्रति, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या रद्द चेक की प्रति और आधार कार्ड एवं पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना होगा.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक मूल दस्तावेजों के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा. अधूरे, देर से मिले या निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाले आवेदन निरस्त किए जाएंगे. आवेदकों को प्रस्तुत जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा भी करनी होगी. गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा और प्राप्त राशि वापस करने का दायित्व खिलाड़ी का होगा.
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवम्बर
खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने पात्र खिलाड़ियों से 30 नवम्बर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संचालक, संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, खेल भवन, जी.ई. रोड, रायपुर-492001 को अपना आवेदन भेज सकते हैं.
आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है. अधिक जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0771-2262177, 0771-2262178 तथा ई-मेल dir-sportsyw.cg@gov.in पर संपर्क किया जा सकता है.