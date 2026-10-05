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गरबा में अश्लील गाने, छोटे कपड़े और पैसे से पार्टनर देने पर लगे रोक, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने रायपुर में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

गरबा में अश्लील गाने, छोटे कपड़े और पैसे से पार्टनर देने पर लगे रोक ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: नवरात्रि के समय आयोजित होने वाले गरबा को लेकर छत्तीसगढ़ में कई तरह के प्रतिबंध और विरोध के मामले सामने आ रहे हैं. गरबा में आने वाले लोगों के कपड़ों और उसके परिधान की बात हो या पैसे से पार्टनर मिलने का मामला, इन तमाम मुद्दों पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना सहित समाजसेवियों ने विरोध जताया है. इसे लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया.

क्रांति सेना का कहना है कि जो संस्कृति सनातन व्यवस्था से जुड़ी नहीं है जिस व्यवस्था को कभी सनातन धर्म के लोग मानते नहीं रहे उसे यहां किया जा रहा है. यह हमारी संस्कृति का अपमान है. छत्तीसगढ़ संस्कृति का अपना एक अलग स्वरूप है. अपनी अलग पहचान है. गरबा का विरोध नहीं है लेकिन उसके लिए जो भी मापदंड बनाए गए हैं उसका पालन होना चाहिए. अश्लील गीत बजा कर देवी की पूजा नहीं होती है.

छत्तीसगढ़ क्रांति सेना सहित समाजसेवियों ने कहा- गरबा का विरोध नहीं लेकिन मापदंड तय हो (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सनातन व्यवस्था का अपमान

गरबा कार्यक्रम को शुभ, व्यवस्थित तरीके से और भारतीय संस्कृति-परंपरा के अनुसार करने की मांग उठ रही है. रायपुर के जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंचे क्रांति सेना की रिचा वर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि जिस तरह की परिपाटी गरबा को लेकर के तैयार की जा रही है यह सनातन व्यवस्था का अपमान है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अपनी एक संस्कृति और परंपरा है उसी का पालन किया जाना चाहिए.

पैसा देकर पार्टनर जैसे विज्ञापन सामने आए

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरबा का जो लोग आयोजन कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से विज्ञापन दिया जा रहा है कि अगर आप पैसा देते हैं तो आपके लिए पार्टनर का इंतजाम किया जाएगा. यह बहुत ही गलत परंपरा है. जो कभी भी सनातन संस्कृति में नहीं रही है.

उन्होंने कहा कि वे लोग जो इसमें आना चाहते हैं उन तमाम लोगों को भारतीय संस्कृति और खासतौर से देवी पूजा के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना चाहिए. अश्लील गाने बजा कर देवी पूजा हमारे यहां नहीं होती है. हम लोग यही बात का निवेदन करने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय आए थे और हमने अपना ज्ञापन दिया है.

परिधान का भी रखें ध्यान

क्रांति सेना के प्रदेश सचिव कंचन दास मानिकपुरी ने कहा कि देवी की पूजा के लिए हमारे यहां एक व्यवस्थित व्यवस्था है. आधे कपड़े या कम कपड़े पहन कर देवी का पूजन नहीं किया जाता है. हमारे यहां छत्तीसगढ़ में मां बहन बेटियों को पहनने के लिए परिधान बनाए गए हैं. उसी तरह का कपड़ा सभी लोगों को पहनाना भी चाहिए.

देवी पूजन के लिए हमारे यहां गीत गया जाता है. लेकिन अश्लील गीत गाने की कोई परंपरा नहीं है. हमने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस तरह की तमाम चीजों पर रोक लगाया जाए. मैं आयोजनों से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की चीजों को ना करें.- कंचन दास मानिकपुरी, क्रांति सेना के प्रदेश सचिव

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अभी हमने ज्ञापन कलेक्टर को दिया है. साथ ही जो भी आयोजन समितियां हैं उनसे भी हम यह निवेदन किए हैं. लेकिन अगर इस पर अमल नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे.