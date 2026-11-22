कृषक उन्नति योजना से संवरेगी किसानों की किस्मत, दूसरी फसलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा-आलोक चंद्रा ठाकुर
छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्रा ठाकुर ने किसान उन्नति योजना के फायदे गिनाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 22, 2026 at 10:06 PM IST
कांकेर: किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्रा ठाकुर रविवार को कांकेर के दौरे पर रहे. यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषक उन्नति योजना के फायदे गिनाएं. इसके अलावा साय सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा. उन्होंने कृषक उन्नति योजना को लेकर कहा कि सरकार किसानों को धान की खेती के अलावा दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है.
कृषक उन्नति योजना से किसानों को मदद
आलोक चंद्रा ठाकुर ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना में संशोधन किया गया है. इसके तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी. वहीं धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि किसान यदि निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे पंजीकृत रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलेगी.
प्रदेश सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का लक्ष्य रखा है. इसके लिए प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है. धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने की व्यवस्था की गई है- आलोक चंद्रा ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा
छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण पर सरकार का जोर
प्रेस कॉन्फ्रेंस में फसल विविधीकरण को लेकर भी विशेष जोर दिया गया. आलोक चंद्रा ठाकुर ने बताया कि धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है. वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि इससे किसानों को धान के अलावा दूसरी लाभकारी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
35,904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान
किसान उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के भुगतान का ब्यौरा भी आलोक चंद्रा ठाकुर ने दिया है. उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपये की आदान सहायता राशि दी जा चुकी है. इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है.
दलहन और तिलहन खरीदी की जानकारी
उन्होंने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत दलहन एवं तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जानकारी भी दी. उनके अनुसार खरीफ 2026 में अरहर का समर्थन मूल्य 8,450 रुपये, सोयाबीन का 5,708 रुपये, उड़द का 8,200 रुपये, मूंग का 8,780 रुपये और मूंगफली का 7,517 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है.
इसी तरह रबी वर्ष 2026-27 के लिए चना का 5,958 रुपये, मसूर का 7,390 रुपये और सरसों का 6,613 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है. उन्होंने बताया कि साल 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों सहित विभिन्न फसलों की खरीदी की गई. इस दौरान कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल उपज खरीदी गई. किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है.