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कृषक उन्नति योजना से संवरेगी किसानों की किस्मत, दूसरी फसलों की खेती को मिलेगा बढ़ावा-आलोक चंद्रा ठाकुर

आलोक चंद्रा ठाकुर का कांकेर दौरा ( ETV BHARAT )

कांकेर: किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक चंद्रा ठाकुर रविवार को कांकेर के दौरे पर रहे. यहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषक उन्नति योजना के फायदे गिनाएं. इसके अलावा साय सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा. उन्होंने कृषक उन्नति योजना को लेकर कहा कि सरकार किसानों को धान की खेती के अलावा दूसरी फसलों की खेती के लिए प्रेरित कर रही है.

कृषक उन्नति योजना से किसानों को मदद आलोक चंद्रा ठाकुर ने बताया कि खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना में संशोधन किया गया है. इसके तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जाएगी. वहीं धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने का प्रावधान है. उन्होंने बताया कि किसान यदि निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे पंजीकृत रकबे के आधार पर पूरी आदान सहायता मिलेगी.